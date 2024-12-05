Кейн высказался о жеребьевке Клубного чемпионата мира

Форвард "Баварии" Харри Кейн поделился своими мыслями о жеребьевке Клубного чемпионата мира.

"Для меня большая честь играть с "Баварией" на этом турнире. Я с нетерпением жду этого соревнования. Мы, игроки, сможем посоревноваться с лучшими в мире на клубном уровне. Как футболист, ты всегда хочешь играть на самом высоком уровне. Я очень взволнован матчами и тем, кто станет первым победителем этого нового формата", - сказал игрок.