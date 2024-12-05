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Кейн высказался о жеребьевке Клубного чемпионата мира

Клубный ЧМ

Я очень взволнован матчами (с)

Кейн высказался о жеребьевке Клубного чемпионата мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Баварии" Харри Кейн поделился своими мыслями о жеребьевке Клубного чемпионата мира.

"Для меня большая честь играть с "Баварией" на этом турнире. Я с нетерпением жду этого соревнования. Мы, игроки, сможем посоревноваться с лучшими в мире на клубном уровне. Как футболист, ты всегда хочешь играть на самом высоком уровне. Я очень взволнован матчами и тем, кто станет первым победителем этого нового формата", - сказал игрок.

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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