Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн высказался о жеребьевке Клубного чемпионата мира
Я очень взволнован матчами (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Баварии" Харри Кейн поделился своими мыслями о жеребьевке Клубного чемпионата мира.
"Для меня большая честь играть с "Баварией" на этом турнире. Я с нетерпением жду этого соревнования. Мы, игроки, сможем посоревноваться с лучшими в мире на клубном уровне. Как футболист, ты всегда хочешь играть на самом высоком уровне. Я очень взволнован матчами и тем, кто станет первым победителем этого нового формата", - сказал игрок.
Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.
Популярное сейчас
- В УАФ разобрали скандальные удаления в матче Александрия - Черноморец
- Сибига заявил, что Россия хочет Ялту-2 или Минск-3. Известна позиция Украины относительно такого сценария
- Харьковское дерби в 1-м туре. Состоялась жеребьевка весенней части Первой лиги
- Роналдо и Инфантино представили новый трофей Клубного чемпионата мира
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Жребий брошен. Сформировались группы Клубного чемпионата мира