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"Мы знали, что у нас будет сложная группа". Директор Порту высказался о жеребьевке КЧМ
Недавно команда узнала своих соперников
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Порту" Хорхе Коста высказался о жеребьевке Клубного чемпионата мира.
"Мы знали, что у нас будет сложная группа. В "Интер Майами" есть сильные игроки, а "Аль-Ахли" - великолепная команда из Египта, которую я хорошо знаю. Грозный "Палмейрас" во главе с нашим Абелем Феррейройрой, который выполняет великолепную работу. Разные стили и менталитеты".
5 декабря 32 клуба
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Источник:footboom
Опубликовал: Екатерина Власова
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kalan-86 (Анкара)
06.12.2024 в 20:48
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