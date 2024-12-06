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"Мы знали, что у нас будет сложная группа". Директор Порту высказался о жеребьевке КЧМ

Клубный ЧМ

Недавно команда узнала своих соперников

"Мы знали, что у нас будет сложная группа". Директор Порту высказался о жеребьевке КЧМ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Порту" Хорхе Коста высказался о жеребьевке Клубного чемпионата мира.

"Мы знали, что у нас будет сложная группа. В "Интер Майами" есть сильные игроки, а "Аль-Ахли" - великолепная команда из Египта, которую я хорошо знаю. Грозный "Палмейрас" во главе с нашим Абелем Феррейройрой, который выполняет великолепную работу. Разные стили и менталитеты".

5 декабря 32 клуба узнали своих соперников в групповом этапе Клубного чемпионата мира 2025 по футболу.

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Аль-Ахли (Египет) Порту Палмейрас (Сан-Паулу) Интер Майами
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Источник:
footboom
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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kalan-86 (Анкара)
06.12.2024 в 20:48
Шутник. Ты вообще смотрел как «сильный» Майами был вы…бан скромной Атлантой в трех матчах? Их на КЧМ взяли исключительно по блату.
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Комментарии 1
kalan-86 (Анкара)
06.12.2024 в 20:48
Шутник. Ты вообще смотрел как «сильный» Майами был вы…бан скромной Атлантой в трех матчах? Их на КЧМ взяли исключительно по блату.
Ответить
0
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