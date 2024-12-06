"Мы знали, что у нас будет сложная группа". Директор Порту высказался о жеребьевке КЧМ

Спортивный директор "Порту" Хорхе Коста высказался о жеребьевке Клубного чемпионата мира.

"Мы знали, что у нас будет сложная группа. В "Интер Майами" есть сильные игроки, а "Аль-Ахли" - великолепная команда из Египта, которую я хорошо знаю. Грозный "Палмейрас" во главе с нашим Абелем Феррейройрой, который выполняет великолепную работу. Разные стили и менталитеты".