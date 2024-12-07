Шанс сыграть Мудрику. Появилось расписание матчей Челси на обновлённом Клубном Чемпионате Мира

Появилось расписание матчей Челси на обновлённом Клубном Чемпионате Мира.

Английский клуб начнёт выступления на турнире с матча против "Леона" на стадионе "Мерседес-Бенс" в Атланте 16 июня.

Два остальных матча "Челси" сыграет на "Линкольн Филд" в Филадельфии. 20 июня против "Фламенго" и 24 июня против "Эсперанса".

Клубный Чемпионат Мира пройдёт с 14 июня по 13 июля.