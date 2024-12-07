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Шанс сыграть Мудрику. Появилось расписание матчей Челси на обновлённом Клубном Чемпионате Мира
Сыграют в двух городах
Getty Images/Global Images Ukraine
Появилось расписание матчей Челси на обновлённом Клубном Чемпионате Мира.
Английский клуб начнёт выступления на турнире с матча против "Леона" на стадионе "Мерседес-Бенс" в Атланте 16 июня.
Два остальных матча "Челси" сыграет на "Линкольн Филд" в Филадельфии. 20 июня против "Фламенго" и 24 июня против "Эсперанса".
Клубный Чемпионат Мира пройдёт с 14 июня по 13 июля.
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Источник:FIFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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