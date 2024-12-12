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Клубный чемпионат мира в 2029 году может снова пройти в США. В ФИФА объяснили причину

Клубный ЧМ
Обновлено

Она достаточно банальная

Клубный чемпионат мира в 2029 году может снова пройти в США. В ФИФА объяснили причину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА рассматривает возможность проведения в Штатах второго обновленного турнира в 2029 году. Пока место проведения следующего розыгрыша еще не определено, но ожидается, что Совет ФИФА одобрит кандидатуру США.

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Считается, что повторное проведение КЧМ в этой стране позволило б ФИФА консолидировать спонсоров и закрепить наследие ЧМ-2026, который также пройдет в Штатах вместе с Канадой и Мексикой.

Кроме того, США являются приоритетным рынком многих ведущих европейских команд. В последние годы топ-клубы все чаще проводят в стране предсезонные турне, а товарищеские матчи собирают на трибунах десятки тысяч болельщиков.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Симченко
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