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Серхио Агуэро - о КЧМ: Месси захочет выложиться на полную, потому что не любит проигрывать

Клубный ЧМ

Агуэро поделился своими мыслями

Серхио Агуэро - о КЧМ: Месси захочет выложиться на полную, потому что не любит проигрывать

Getty Images/Global Images Ukraine

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Серхио Агуэро, который в свое время выступал вместе с Лионелем Месси за сборную Аргентины, поделился своими ожиданиями относительно выступления своего бывшего партнера по команде на Клубном чемпионате мира.

По словам Агуэро, Месси, ныне защищающий цвета "Интер Майами", будет настроен на победу и готов приложить максимум усилий для того, чтобы привести свою команду к титулу.

"Мы знаем, что Месси - один из игроков, которого все хотят видеть, поэтому будет очень приятно наблюдать за "Интер Майами" на турнире, особенно с Лео в команде. Он захочет выложиться на полную, потому что не любит проигрывать.

Соперникам нужно быть осторожными, даже если до конца матча всего минута. И все потому, что он лучший игрок в мире", - сказал Серхио.

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Лионель Месси Серхио Агуэро Интер Майами
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Источник:
ФІФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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