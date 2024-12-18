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Межконтинентальный кубок ФИФА. Реал – Пачука 3:0. Очередной международный трофей мадридцев

Клубный ЧМ
Обновлено

"Реал" без проблем обыграл победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Межконтинентальный кубок ФИФА. Реал – Пачука 3:0. Очередной международный трофей мадридцев

Реал Мадрид

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Межконтинентальный кубок – новый турнир от ФИФА, который стал заменой клубного чемпионата мира, проводившегося до прошлого года зимой. В турнире приняли участие шесть команд, выигравших предварительный розыгрыш континентальных чемпионатов в каждой конфедерации ФИФА. А клубный чемпионат мира не исчез, его будут проводить летом с участием 32 команд из этих же 6 конфедераций ФИФА. Реал как победитель Лиги чемпионов по регламенту получил место сразу в финале, а все остальные 5 команд соревновались между собой за возможность туда попасть. Это право завоевала мексиканская "Пачука", обыгравшая победителя Кубка Либертадорес "Ботафогу" и победителя африканской Лиги чемпионов "Аль-Ахли" из Египта.

Многие ожидали от "Реала" как минимум ротацию в основном составе, однако Карло Анчелотти выпустил сильнейших. Все-таки была возможность выиграть очередной турнир международный турнир за один матч, поэтому итальянец не стал рисковать. В "Реале" до сих пор травмированы Алаба, Милитан и Карвахаль, однако успевшие полноценно восстановиться Камавинга и Мбаппе сразу вышли в основе. В составе "Пачуки" есть несколько игроков, имеющих опыт выступления в европейских чемпионатах. В частности, Соломон Рондон выступал в "Малаге", "Вест Бромвиче" и "Эвертоне", а Уссама Идрисси сверкал в клубах Эредивизии.

Начало матча было осторожным, команды оценивали возможности друг друга. Первый опасный момент создали мексиканцы: Луис Родригес издалека пробил в правый нижний угол ворот соперника, однако Куртуа парировал выстрел. За первые минут 20 "Реал" не создал ни одного опасного момента. В середине тайма в опасную контратаку 2 в 2 выбегали Мбаппе и Винисиус, однако в последний момент из-под ног француза мяч выбил защитник. Весь первый тайм "Реал" катал мяч, не напрягаясь. Было очевидно, что "сливочные" в любой момент готовы прибавить в игре, чтобы обеспечить себе необходимый результат.

И поближе к завершению первого тайма группа атаки мадридцев организовала гол. Это Беллингем вывел Винисиуса на ворота Морено, бразилец обыграл голкипера и выкатил на Мбаппе, перед которым уже были пустые ворота – 1:0. Первый же удар в створ ворот от "Реала" оказался голевым. После забитого гола мадридцы активизировались и создали еще несколько полумоментов. Сразу же опасно пробивал с правого угла штрафной Вальверде, однако круглый пролетел выше ворот. Через несколько минут к воротам поочередно прорывались Винисиус и Беллингем, однако их вовремя останавливали защитники. Больше линтересных моментов в первом тайме уже не было.

В начале второго тайма мексиканцы чуть не сравняли счет: Фран Гарсия в последний момент заблокировал выстрел Деоссы. Буквально в следующей атаке мадридцы удвоили преимущество. Родриго получил мяч от Мбаппе на грани штрафной, накрутил несколько защитников и пробил в дальнюю девятку. Без шансов для голкипера. Арбитр просмотрел повторы ВАР на предмет того, что Беллингем был в офсайде и закрывал обзор голкипера. Однако англичанин не был на траектории мяча, поэтому после некоторых раздумий арбитр Валенсуэла засчитал гол. Мексиканцы ответили выстрелом Соломона Рондона из штрафной, однако Куртуа потянул круглого с правого угла своих ворот. "Реал" ответил ударом Винисиуса Жуниора, пробившего из пределов штрафной площадки, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от левой стойки ворот. Еще один шанс имел Рондон, перевисевший в воздухе Чуамени и пробивший головой, но мяч пролетел над правой девяткой ворот Куртуа. Через несколько минут Беллингем вывел Винисиуса лицом к лицу с голкипером, однако Жуниор пробил не совсем удачно и Морено парировал удар.

В конце матча Гонсалес сфолил против Васкеса в штрафной и арбитр после просмотра ВАР назначил пенальти. Винисиус Жуниор пробил по центру и голкипер чуть не парировал выстрел бразильца, однако удар был очень сильным и круглым все же залетел в сетку. Уже в добавленное время Анхель Мена забил гол престижа, однако был справедливо отменен из-за офсайда. Таким образом, "Реал" получает очередной международный трофей и официально становится лучшим клубом мира.

Лусаил. "Лусаил Айконик"
"Реал" - "Пачука" 3:0
Голы: Мбаппе, 37, Родриго, 53, Винисиус Жуниор, 83 (пен.)

"Реал": Куртуа – Васкес (Р. Асенсио, 88), Чуамэни, Рюдигер, Фран Гарсия – Вальверде, Камавинга (Себальос, 63), Беллингем (Гюлер, 88) – Родриго (Модрич, 70), Мбаппе (Б. Диас, 63), Винисиус Жуниор.

"Пачука": Морено - Гонсалес, Микольта, Баррето, Родригес (К. Санчес, 75) - Педраса, Монтил, Деосса (Эрнандес, 88) - Идрисси (Домингес, 88), Рондон, Баутиста (Мена, 75).

Предупреждение: Педраса, 51, Рондон, 90+3

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Реал (Мадрид) Пачука (Пачука-де-Сото) Межконтинентальный кубок ФИФА
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Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.12.2024 в 21:22
Здесь некоторые дурачки, думают о себе, что они закосили писать на украинском и, как бы, тем самым, автоматом заносят себя в ранг патриотов. Как наивно... А то, что они тупо вылизывают жо тому, у кого кумир владольф путлер, их это не касается. Вобщем, я в очередной раз принимаю поздравления за свою проницательность и умение видеть и предугадывать события наперед. Короче, не зря я вот уже два года поставил знак равенства между пересом и путлером! Коррупционер фло перес, у которого кумир владольф путлер, носится со своей суперлигой, как дурень со ступою. И, чтобы привлечь в свой дряхлый проект как можно больше дураков, оно прислало приглашение клубам из расеи. Вы внимательно прочитали, фанаты переса и руцКаГа мира??? Ваш перес официально пригласил клубы расеи в суперлигу... Что скажете, смешные???
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.12.2024 в 21:22
Здесь некоторые дурачки, думают о себе, что они закосили писать на украинском и, как бы, тем самым, автоматом заносят себя в ранг патриотов. Как наивно... А то, что они тупо вылизывают жо тому, у кого кумир владольф путлер, их это не касается. Вобщем, я в очередной раз принимаю поздравления за свою проницательность и умение видеть и предугадывать события наперед. Короче, не зря я вот уже два года поставил знак равенства между пересом и путлером! Коррупционер фло перес, у которого кумир владольф путлер, носится со своей суперлигой, как дурень со ступою. И, чтобы привлечь в свой дряхлый проект как можно больше дураков, оно прислало приглашение клубам из расеи. Вы внимательно прочитали, фанаты переса и руцКаГа мира??? Ваш перес официально пригласил клубы расеи в суперлигу... Что скажете, смешные???
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ANESTEZIO (Вінниця )
18.12.2024 в 21:03
Найтитулованіший клуб Світу Реал Мадрид здобуває ще один трофей в свою скарбничку. До речі, вже п'ятий в цьому році! Барсодрочери нервово палять в стороні, закидаються глодом та пєрдолять один одного. Алєнь, ну що, скільки там трофеїв у Великого Реалу та нікчемної барсотушки?
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