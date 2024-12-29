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Клубный ЧМ привлекает топ-клубы огромными призовыми. Что известно о суммах?

Клубный ЧМ

Очень сильно хотят привлечь Реал

Клубный ЧМ привлекает топ-клубы огромными призовыми. Что известно о суммах?

ФИФА

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Новый Клубный Чемпионат Мира может похвастаться тем, что клубы могут получить большие призовые.

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По информации СМИ, Джанни Инфантино решил мотивировать топ-клубы большими призовыми, особый акцент Инфантино сделал на мадридском "Реале". Отмечается, что только за участие в групповом этапе "сливочные" получат 30 миллионов евро, которые могут подняться до 35 млн, если мадридцы выиграют все матчи в квартете. А вот в случае победы на турнире "Реал" вообще заработает 100 миллионов евро.

Добавим, что такая сумма за победу доступна и в Лиге Чемпионов, однако есть разница во время проведения, ведь Клубный ЧМ длится месяц, а ЛЧ проходит в течение всего сезона.

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Источник:
footballenko
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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