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Главный тренер Баварии высказался относительно будущего Клубного ЧМ

Клубный ЧМ

Надеется на победу в турнире

Главный тренер Баварии высказался относительно будущего Клубного ЧМ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани высказался о Клубном чемпионате мира-2025.

"Чем ближе к турниру, тем больше растет ожидание. Это захватывающий сезон с новыми форматами Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира. В "Баварии" каждый трофей важен, поэтому к моменту, когда мы отправимся в США, этот турнир станет приоритетным.

Всегда трудно представить всю картину, когда соревнование проводится впервые, но если говорить о его преимуществах, то это возможность сыграть официальный матч против "Бока Хуниорс" в рамках крупного турнира. Это прекрасная возможность увидеть одни из лучших фанатских баз в мире - нашу и их. А также наблюдать, как встречаются одни из самых титулованных клубов. Думаю, этот матч вызовет большой интерес. Конечно, я надеюсь на победу "Баварии", и для наших болельщиков это будут особые моменты", - сказал Компани.

Напомним, что Клубный чемпионате мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Клубный чемпионат мира
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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