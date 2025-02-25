Главный тренер Баварии высказался относительно будущего Клубного ЧМ

Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани высказался о Клубном чемпионате мира-2025.

"Чем ближе к турниру, тем больше растет ожидание. Это захватывающий сезон с новыми форматами Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира. В "Баварии" каждый трофей важен, поэтому к моменту, когда мы отправимся в США, этот турнир станет приоритетным.

Всегда трудно представить всю картину, когда соревнование проводится впервые, но если говорить о его преимуществах, то это возможность сыграть официальный матч против "Бока Хуниорс" в рамках крупного турнира. Это прекрасная возможность увидеть одни из лучших фанатских баз в мире - нашу и их. А также наблюдать, как встречаются одни из самых титулованных клубов. Думаю, этот матч вызовет большой интерес. Конечно, я надеюсь на победу "Баварии", и для наших болельщиков это будут особые моменты", - сказал Компани.