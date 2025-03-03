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Мюллер высказался о Клубном чемпионате мира-2025

Клубный ЧМ

Во-первых, привлекает то, что это чемпионат мира...(с)

Мюллер высказался о Клубном чемпионате мира-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался о Клубном чемпионате мира-2025.

"Во-первых, привлекает то, что это чемпионат мира - и в таком формате он ощущается чуть больше как чемпионат мира. Для сравнения, у нас была предыдущая версия КЧМ, в котором участвовали лишь несколько команд.

Я не знаю, какой процент победителей Лиги европейских чемпионов попадал на этот турнир, но думаю, что он был достаточно высоким, поскольку качество других команд не такое высокое, как в Европе. И это чувствуется по-новому

Нам нужно сначала прочувствовать турнир. Но тот факт, что он будет проходить в стране, где в следующем году состоится Чемпионат мира по футболу, очевидно, очень волнующий для нас".

Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Клубный чемпионат мира
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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