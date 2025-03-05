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ФИФА планирует выплатить командам-участникам Клубного чемпионата мира более 1 миллиарда долларов

Клубный ЧМ

Об этом пишет ВВС

ФИФА планирует выплатить командам-участникам Клубного чемпионата мира более 1 миллиарда долларов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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ФИФА намерена выплатить командам-участникам Клубного чемпионата мира по футболу более 1 миллиарда долларов дохода. Европейская ассоциация клубов (ECA), которая ведет переговоры от имени европейских клубов, включая "Челси" и "Манчестер Сити", приближается к заключению сделки.

Как пишет ВВС, что 32 клуба, участвующих в переговорах, в том числе 12 европейских, разделят между собой то, что, как ожидает ФИФА, станет самым большим доходом за всю историю клубного футбольного турнира.

Этот рекордный доход частично базируется на эксклюзивной глобальной телевизионной сделке стоимостью 1 миллиард долларов, заключенной в декабре со спортивным стриминговым сервисом DAZN.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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