Стало известно, какую сумму получит победитель Клубного чемпионата мира 2025 года

Победитель Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года получит 100 миллионов долларов призовых. Об этом сообщает спортивный журналист Бен Джейкобс.

По его словам, если победителем станет клуб, представляющий зону УЕФА, эта сумма может еще больше возрасти благодаря выплатам солидарности от союза.

Напомним, что клубный чемпионат мира 2025 года пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.