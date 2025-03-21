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ФИФА исключила одного из участников Клубного чемпионата мира-2025 года
Об этом сообщила пресс-служба ФИФА
ФИФА
Мексиканский футбольный клуб "Леон" не сможет принять участие в клубном чемпионате мира 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
Причиной такого решения стало правило, которое запрещает участие в турнире командам, имеющим одного владельца. "Леон" принадлежит группе Grupo Pachuca, которая также владеет клубом "Пачука", который также заявлен на участие в клубном чемпионате мира.
"Леон" должен был выступить на групповом этапе турнира, где его соперниками должны были стать "Челси", "Фламенго" и "Эсперанс". ФИФА объявит название клуба, который заменит мексиканский клуб на турнире, позже.
Напомним, что клубный чемпионат мира 2025 года пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.
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