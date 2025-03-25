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Маурицио Сарри высказался о Клубном чемпионате мира

Клубный ЧМ

Раскритиковал факт существования

Маурицио Сарри высказался о Клубном чемпионате мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший наставник "Лацио", "Наполи" и "Ювентуса" Маурицио Сарри раскритиковал Клубный чемпионат мира, заявив, что этот турнир не должен существовать.

Итальянец уже неоднократно выступал против чрезмерного количества матчей в современном футболе, а ранее откровенно высказывался о том, что проведение Клубного ЧМ является ошибкой.

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Во время церемонии Panchina D'Oro Сарри вновь прокомментировал этот вопрос, отметив, что его предыдущие слова тогда не восприняли всерьез.

"Я говорил о календаре, а меня выставили жалобщиком. Теперь все повторяют то же самое. Все поняли, что что-то не так – я сказал это первым, а меня назвали занудой. Это турнир, который закончится, когда другие команды уже начнут предсезонную подготовку. О чем мы вообще говорим?", – сказал Сарри.

Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США этим летом с 15 июня по 13 июля. Среди итальянских клубов в нем примут участие "Интер" и "Ювентус".

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Клубный ЧМ Клубный чемпионат мира Маурицио Сарри
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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