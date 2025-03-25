Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маурицио Сарри высказался о Клубном чемпионате мира
Раскритиковал факт существования
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший наставник "Лацио", "Наполи" и "Ювентуса" Маурицио Сарри раскритиковал Клубный чемпионат мира, заявив, что этот турнир не должен существовать.
Итальянец уже неоднократно выступал против чрезмерного количества матчей в современном футболе, а ранее откровенно высказывался о том, что проведение Клубного ЧМ является ошибкой.
Во время церемонии Panchina D'Oro Сарри вновь прокомментировал этот вопрос, отметив, что его предыдущие слова тогда не восприняли всерьез.
"Я говорил о календаре, а меня выставили жалобщиком. Теперь все повторяют то же самое. Все поняли, что что-то не так – я сказал это первым, а меня назвали занудой. Это турнир, который закончится, когда другие команды уже начнут предсезонную подготовку. О чем мы вообще говорим?", – сказал Сарри.
Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США этим летом с 15 июня по 13 июля. Среди итальянских клубов в нем примут участие "Интер" и "Ювентус".
Популярное сейчас
- Свитолина проиграла Свентек в Майами. Судьбу первого сета определял тай-брейк
- Кучер возглавил Черноморец, Ингулец сыграет в Кривом Роге. Главные новости за 24 марта
- Костюк вылетела из турнира в Майами. Во втором сете Марта выигрывала 3:0
- ФИФА исключила одного из участников Клубного чемпионата мира-2025 года
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014