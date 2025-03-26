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Стало известно, сколько заработает победитель Клубного чемпионата мира-2025
ФИФА подтвердила рекордные призовые
Фото - www.fifa.com
Согласно бюджетным принципам и после плодотворных переговоров с основными участниками, ФИФА подтвердила модель распределения для нового клубного турнира, включающую 1 миллиард долларов США призовых для 32 клубов-участников, а также значительную и революционную модель глобальной солидарности.
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"Модель распределения для Клубного чемпионата мира ФИФА отражает вершину клубного футбола и представляет самые большие призовые для футбольного турнира, состоящего из семиматчевого группового этапа и плей-офф, с потенциальным выплатами до 125 миллионов долларов США для победителя.
Кроме призовых для команд-участниц, есть беспрецедентная программа инвестиций в солидарность, где мы ставим цель предоставить еще 250 миллионов долларов США клубному футболу по всему миру. Эта солидарность несомненно придаст значительный импульс нашим усилиям, чтобы сделать футбол действительно глобальным.
Более того, ФИФА не будет сохранять никаких средств для этого турнира, поскольку все доходы будут распределены среди клубного футбола, и также не коснется своих резервов, которые предназначены для развития мирового футбола через 211 ассоциаций-членов ФИФА", – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Добавим, что общий призовой фонд в 1 миллиард долларов США состоит из спортивной части в размере 475 миллионов долларов США и части за участие в размере 525 миллионов.
Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США этим летом с 15 июня по 13 июля.
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