Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИФА может провести дополнительный матч перед Клубным чемпионатом мира
Причину такого решения сообщил авторитетный журналист
ФИФА
ФИФА может провести дополнительный матч перед стартом Клубного чемпионата мира, чтобы определить последнего участника.
Известный журналист Бен Джейкобс сообщил, что ФИФА изучает возможность проведения дополнительного матча между двумя командами, которые потенциально могут заменить дисквалифицированный "Леон" из Мексики. Двумя претендентами называют мексиканскую "Америку" и американский "Лос-Анджелес". Один из них может попасть в Группу D на КЧМ-2025.
Один из представителей руководящего органа мирового футбола тоже подтвердил этот план на случай, если "Леон" проиграет апелляцию по делу об их дисквалификации из-за запрета участвовать в турнире разным клубам с одним владельцем.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что клубный чемпионат мира 2025 года состоится в США с 15-го июня по 13-е июля.
Популярное сейчас
- "У этого человека вообще нет ничего святого". Реакция экс-игрока Ингульца на слова Поворознюка
- "Я был определенным образом разочарован". Трамп рассказал, из-за чего он обиделся на Путина
- Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Кубка Украины
- Довбик назвал партнера по Роме сумасшедшим. Какая причина?
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет