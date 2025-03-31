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ФИФА может провести дополнительный матч перед Клубным чемпионатом мира

Клубный ЧМ

Причину такого решения сообщил авторитетный журналист

ФИФА может провести дополнительный матч перед Клубным чемпионатом мира

ФИФА

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ФИФА может провести дополнительный матч перед стартом Клубного чемпионата мира, чтобы определить последнего участника.

Известный журналист Бен Джейкобс сообщил, что ФИФА изучает возможность проведения дополнительного матча между двумя командами, которые потенциально могут заменить дисквалифицированный "Леон" из Мексики. Двумя претендентами называют мексиканскую "Америку" и американский "Лос-Анджелес". Один из них может попасть в Группу D на КЧМ-2025.

Один из представителей руководящего органа мирового футбола тоже подтвердил этот план на случай, если "Леон" проиграет апелляцию по делу об их дисквалификации из-за запрета участвовать в турнире разным клубам с одним владельцем.

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Напомним, что клубный чемпионат мира 2025 года состоится в США с 15-го июня по 13-е июля.

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Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Андрей Журба
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