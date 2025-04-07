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Владелец Лиона в очередной раз высмеял ПСЖ
Напряженные отношения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Владелец нескольких клубов, в частности "Лиона" и "Ботафого", американец Джон Текстор высмеял "ПСЖ".
Поскольку ему не удается соревноваться с парижским клубом в Лиге 1 с "Лионом", бизнесмен мечтает обыграть чемпионов Франции через "Ботафого". Команда из Рио-де-Жанейро встретится с "ПСЖ" 20 июня на стадионе "Роуз Боул" в Лос-Анджелесе в рамках Клубного Чемпионата мира-2025. За два месяца до игры Текстор не удержался от комментариев относительно предстоящей встречи.
"Мы будем играть против маленькой команды из Парижа, исторической команды "Атлетико Мадрид" и "Сиэтл Саундерс". Я действительно с нетерпением жду этого", – сказал Текстор.
Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
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