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Владелец Лиона в очередной раз высмеял ПСЖ

Клубный ЧМ

Напряженные отношения

Владелец Лиона в очередной раз высмеял ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Владелец нескольких клубов, в частности "Лиона" и "Ботафого", американец Джон Текстор высмеял "ПСЖ".

Поскольку ему не удается соревноваться с парижским клубом в Лиге 1 с "Лионом", бизнесмен мечтает обыграть чемпионов Франции через "Ботафого". Команда из Рио-де-Жанейро встретится с "ПСЖ" 20 июня на стадионе "Роуз Боул" в Лос-Анджелесе в рамках Клубного Чемпионата мира-2025. За два месяца до игры Текстор не удержался от комментариев относительно предстоящей встречи.

"Мы будем играть против маленькой команды из Парижа, исторической команды "Атлетико Мадрид" и "Сиэтл Саундерс". Я действительно с нетерпением жду этого", – сказал Текстор.

Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

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Ботафого (Рио-де-Жанейро) Лион Клубный ЧМ Пари Сен-Жермен Джон Текстор
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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