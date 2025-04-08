Клубный ЧМ
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Арбитры будут использовать нагрудную видеокамеру на матчах КЧМ
Это подтвердила ФИФА
ФИФА
На предстоящем Клубном чемпионате мира арбитры будут использовать нагрудные видеокамеры.
Это будет в тестовом режиме в качестве эксперимента. Главная цель - предоставить болельщикам уникальную возможность увидеть ключевые моменты поединков глазами главных судей.
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Трансляции с камер арбитров позволят зрителям почувствовать динамику игры с совершенно новой перспективы, стать ближе к принятию решений на поле и лучше понять работу судейской бригады.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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