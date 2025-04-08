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Арбитры будут использовать нагрудную видеокамеру на матчах КЧМ

Клубный ЧМ
Обновлено

Это подтвердила ФИФА

Арбитры будут использовать нагрудную видеокамеру на матчах КЧМ

ФИФА

Новина українською

На предстоящем Клубном чемпионате мира арбитры будут использовать нагрудные видеокамеры.

Это будет в тестовом режиме в качестве эксперимента. Главная цель - предоставить болельщикам уникальную возможность увидеть ключевые моменты поединков глазами главных судей.

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Трансляции с камер арбитров позволят зрителям почувствовать динамику игры с совершенно новой перспективы, стать ближе к принятию решений на поле и лучше понять работу судейской бригады.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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