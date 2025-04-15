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ФИФА рассматривал возможность приглашения Барселоны на КЧМ-2025

Клубный ЧМ

Каталонский гранд мог оказаться в одной группе с Челси

ФИФА рассматривал возможность приглашения Барселоны на КЧМ-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

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ФИФА рассматривал возможность приглашения "Барселоны" на Клубный чемпионат мира в этом году.

По информации от журналиста Дэвида Файтельсона, международный руководящий орган футбола всерьез рассматривал вариант с приглашением "Барселоны" на КЧМ-2025, учитывая спортивный престиж турнира после того, как был дисквалифицирован мексиканский "Клуб Леон", однако у "сине-гранатовых", как оказалось, уже есть другие планы на межсезонье.

Как отмечает издание Diario AS, президент "сине-гранатовых" Жуан Лапорта не будет просить ФИФА приглашение для участия в клубном чемпионате мира несмотря на желание увидеть свою команд среди лучших клубов мира. В июле "Барселона" должна отправиться в азиатский тур, чтобы подготовиться к следующему сезону, где она сможет заработать 15-25 миллионов евро.

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Напомним, что Клубный чемпионат мира 2025 года состоится с 14-го июня по 13-е июля.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Андрей Журба
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