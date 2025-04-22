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"Дело не в титулах". Мюллер высказался о Клубном чемпионате мира-2025

Клубный ЧМ

Игрок поделился своими мыслями

"Дело не в титулах". Мюллер высказался о Клубном чемпионате мира-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался о Клубном чемпионате мира 2025 года.

"Дело не в титулах. Титул - это лишь кусок металла, который ты получаешь, когда побеждаешь в конкурсе. Но это не то, что делает тебя счастливым. Меня захватывает сам путь к победе. Это постоянное давление. Привлекательность соревнований, конечно, заключается в том, что это Чемпионат мира. В таком формате это немного больше похоже на ЧМ".

Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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