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"Дело не в титулах". Мюллер высказался о Клубном чемпионате мира-2025
Игрок поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался о Клубном чемпионате мира 2025 года.
"Дело не в титулах. Титул - это лишь кусок металла, который ты получаешь, когда побеждаешь в конкурсе. Но это не то, что делает тебя счастливым. Меня захватывает сам путь к победе. Это постоянное давление. Привлекательность соревнований, конечно, заключается в том, что это Чемпионат мира. В таком формате это немного больше похоже на ЧМ".
Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.
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