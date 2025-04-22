"Дело не в титулах". Мюллер высказался о Клубном чемпионате мира-2025

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался о Клубном чемпионате мира 2025 года.

"Дело не в титулах. Титул - это лишь кусок металла, который ты получаешь, когда побеждаешь в конкурсе. Но это не то, что делает тебя счастливым. Меня захватывает сам путь к победе. Это постоянное давление. Привлекательность соревнований, конечно, заключается в том, что это Чемпионат мира. В таком формате это немного больше похоже на ЧМ".