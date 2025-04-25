Главный тренер Баварии рассказал, есть ли у них план на Клубный Чемпионат мира-2025

Наставник "Баварии" Венсан Компани посетил пресс-конференцию накануне следующего матча Бундеслиги, однако там у него спросили, есть ли у клуба план на предстоящий ЧМ.

"Этот сезон особенный благодаря Клубному Чемпионату мира. Мы работали со всеми отделами, чтобы создать наилучший возможный план. Некоторые игроки также будут выступать за свои национальные команды, поэтому важно, чтобы мы были в лучшей физической форме для этого турнира.

Когда начнется первая игра Клубного ЧМ, это будет самая важная игра для меня. Мы всегда имеем цель побеждать, и там будет так же. У некоторых игроков будет две недели отдыха перед турниром, но у некоторых только пять или шесть дней. После ЧМ у нас будет короткий отдых, которым хотим воспользоваться, а затем готовиться к новому сезону", – сказал Компани.