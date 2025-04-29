Силва - о КЧМ: Это прекрасный турнир, я за его проведение

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился своими мыслями относительно предстоящего Клубного чемпионата мира.

"Это прекрасный турнир, я за его проведение. Если посмотреть на команды, формат - он хороший, он мне нравится.

Он будет проводиться каждые четыре года, поэтому у вас нет шанса, как в АПЛ или Лиге чемпионов, выигрывать его каждый сезон. Поэтому мы отдадим все, чтобы завоевать его", - сказал футболист.