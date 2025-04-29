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Силва - о КЧМ: Это прекрасный турнир, я за его проведение
Футболист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился своими мыслями относительно предстоящего Клубного чемпионата мира.
"Это прекрасный турнир, я за его проведение. Если посмотреть на команды, формат - он хороший, он мне нравится.
Он будет проводиться каждые четыре года, поэтому у вас нет шанса, как в АПЛ или Лиге чемпионов, выигрывать его каждый сезон. Поэтому мы отдадим все, чтобы завоевать его", - сказал футболист.
Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.
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