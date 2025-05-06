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Лидер Интер Майами оценил шансы команды на Клубном чемпионате мира-2025

Клубный ЧМ

Фанаты вряд ли будут рады услышать это 

Лидер Интер Майами оценил шансы команды на Клубном чемпионате мира-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер Майами" стал одним из последних участников Клубного чемпионата мира – и вызвал немало споров, ведь получил приглашение от ФИФА как представитель страны-хозяйки (США), не имея для этого спортивных оснований.

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Но еще более неожиданным стало откровенное заявление одного из лидеров команды Серхио Бускетса, который признал, что "Интер" не готов к конкуренции на уровне Клубного ЧМ.

"Очевидно, что мы не на уровне Клубного чемпионата мира. Но мы постараемся достойно сыграть в группе. Мы будем подходить к каждому матчу отдельно, бороться и, надеемся, сможем пройти дальше. Хотя это будет очень тяжело", – сказал Бускетс.

Напомним, что Клубный ЧМ-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля. "Интер Майами" попали в группу A вместе с "Аль-Ахли", "Палмейрасом" и "Порту".

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Серхио Бускетс Клубный ЧМ Клубный чемпионат мира Интер Майами
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Источник:
DAZN
Опубликовал: Алексей Полищук
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