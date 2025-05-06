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Лидер Интер Майами оценил шансы команды на Клубном чемпионате мира-2025
Фанаты вряд ли будут рады услышать это
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" стал одним из последних участников Клубного чемпионата мира – и вызвал немало споров, ведь получил приглашение от ФИФА как представитель страны-хозяйки (США), не имея для этого спортивных оснований.
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Но еще более неожиданным стало откровенное заявление одного из лидеров команды Серхио Бускетса, который признал, что "Интер" не готов к конкуренции на уровне Клубного ЧМ.
"Очевидно, что мы не на уровне Клубного чемпионата мира. Но мы постараемся достойно сыграть в группе. Мы будем подходить к каждому матчу отдельно, бороться и, надеемся, сможем пройти дальше. Хотя это будет очень тяжело", – сказал Бускетс.
Напомним, что Клубный ЧМ-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля. "Интер Майами" попали в группу A вместе с "Аль-Ахли", "Палмейрасом" и "Порту".
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