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Ветераны помогут Реалу на Клубном чемпионате мира-2025
Это было прописано в контрактах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Relevo, Лука Модрич и Лукас Васкес будут доступны для участия в летнем Клубном чемпионате мира-2025 в составе мадридского "Реала". Оба ветерана смогут принять участие в турнире, несмотря на неопределенность относительно своего будущего после завершения сезона 2024/25.
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Контракты Модрича и Васкеса истекают летом 2025 года, и на данный момент им еще не предложили продление на сезон 2025/26. Из-за этого возникли сомнения, смогут ли они сыграть на турнире, который начнется в середине июня. Впрочем, по информации Relevo, оба футболиста согласились остаться в клубе как минимум до завершения Клубного чемпионата мира-2025, когда подписывали свои текущие соглашения.
Напомним, что Клубный ЧМ-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля. "Реал" попал в группу H вместе с "РБ Зальцбург", "Пачукой" и "Аль-Хилялем".
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