  1. UA-Футбол ⚽
  2. Клубный ЧМ
  3. Ветераны помогут Реалу на Клубном чемпионате мира-2025

В тренде
Клубный ЧМ
Клубный ЧМ

Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ветераны помогут Реалу на Клубном чемпионате мира-2025

Клубный ЧМ

Это было прописано в контрактах

Ветераны помогут Реалу на Клубном чемпионате мира-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Relevo, Лука Модрич и Лукас Васкес будут доступны для участия в летнем Клубном чемпионате мира-2025 в составе мадридского "Реала". Оба ветерана смогут принять участие в турнире, несмотря на неопределенность относительно своего будущего после завершения сезона 2024/25.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Контракты Модрича и Васкеса истекают летом 2025 года, и на данный момент им еще не предложили продление на сезон 2025/26. Из-за этого возникли сомнения, смогут ли они сыграть на турнире, который начнется в середине июня. Впрочем, по информации Relevo, оба футболиста согласились остаться в клубе как минимум до завершения Клубного чемпионата мира-2025, когда подписывали свои текущие соглашения.

Напомним, что Клубный ЧМ-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля. "Реал" попал в группу H вместе с "РБ Зальцбург", "Пачукой" и "Аль-Хилялем".

По теме
yellow-arrow
Лидер Интер Майами оценил шансы команды на Клубном чемпионате мира-2025
yellow-arrow
Силва - о КЧМ: Это прекрасный турнир, я за его проведение
yellow-arrow
Главный тренер Баварии рассказал, есть ли у них план на Клубный Чемпионат мира-2025
Лука Модрич Реал (Мадрид) Клубный ЧМ Лукас Васкес Клубный чемпионат мира
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Relevo
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости