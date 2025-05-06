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Президент УЕФА высказался о предстоящем Клубном чемпионате мира
Чеферин поделился своими мыслями
фото из свободных источников
Президент УЕФА Александер Чеферин поделился своими мыслями относительно будущего расширенного Клубного чемпионата мира.
"Трудно сказать, потому что турнир еще не начался. С одной стороны, есть игроки, которые жалуются на чрезмерную нагрузку матчами. С другой стороны - клубы, особенно крупные, которые хотят играть больше.
Календарь перенасыщен. Настолько, что мы уже не можем добавлять новые матчи. И я с этим согласен. Но ситуация парадоксальная. С одной стороны, клубы стремятся к финансовой устойчивости и нуждаются в большем количестве матчей для получения прибыли. С другой стороны - игроки перегружены и получают травмы".
Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.
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