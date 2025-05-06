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Президент УЕФА высказался о предстоящем Клубном чемпионате мира

Клубный ЧМ

Чеферин поделился своими мыслями

Президент УЕФА высказался о предстоящем Клубном чемпионате мира

фото из свободных источников

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Президент УЕФА Александер Чеферин поделился своими мыслями относительно будущего расширенного Клубного чемпионата мира.

"Трудно сказать, потому что турнир еще не начался. С одной стороны, есть игроки, которые жалуются на чрезмерную нагрузку матчами. С другой стороны - клубы, особенно крупные, которые хотят играть больше.

Календарь перенасыщен. Настолько, что мы уже не можем добавлять новые матчи. И я с этим согласен. Но ситуация парадоксальная. С одной стороны, клубы стремятся к финансовой устойчивости и нуждаются в большем количестве матчей для получения прибыли. С другой стороны - игроки перегружены и получают травмы".

Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.

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УЕФА Клубный чемпионат мира Александер Чеферин
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Источник:
SportMediaSet
Опубликовал: Екатерина Власова
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