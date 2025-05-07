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Окончательный вердикт от ФИФА. Перед началом КЧМ будет проведен дополнительный матч плей-офф

Клубный ЧМ

Таким образом определится последний участник обновленного клубного мундиаля

Окончательный вердикт от ФИФА. Перед началом КЧМ будет проведен дополнительный матч плей-офф

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На официальном сайте ФИФА говорится о том, что руководящий орган мирового футбола решил провести дополнительный матч для того, чтобы определить имя последнего участника Клубного чемпионата мира 2025 года.

Несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию "Леона" об их дисквалификации, команда, которая будет допущена к турниру в качестве замены, определится путем дополнительного матча. В соответствии с действующими правилами в регламенте турнира и рейтинга ФИФА, будет запланирован поединок между "Лос-Анджелесом" и "Клуб Америка".

Ранее появлялась информация о том, что ФИФА рассматривал возможность приглашения Барселоны на КЧМ-2025.

Напомним, что победитель этого матча попадет в Группу D, где сыграет с "Челси", "Фламенгу" и "Эсперанс".

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Дополнительная информация о дате и месте проведения этого матча плей-офф будет предоставлена позже. Финальная стадия турнира состоится в США в период с 14-го по 13-е июля.

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Источник:
FIFA
Опубликовал: Андрей Журба
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