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Стало известно, кто будет транслировать Клубный чемпионат мира-2025 в Украине

Клубный ЧМ

Главный футбольный турнир лета

Стало известно, кто будет транслировать Клубный чемпионат мира-2025 в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Этим летом состоится клубный чемпионат мира-2025 в обновленном формате, в котором примут участие 32 команды, среди которых12 европейских клубов. Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля на 12 стадионах в США.

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Транслятором Клубного чемпионата мира в Украине будет Общественное Спорт и местные телеканалы Общественного. Все матчи вживую покажет платформа DAZN, но без украинских комментариев – а вот Общественное будет транслировать игры с украиноязычным комментатором.

Как Общественное Спорт будет освещать Клубный чемпионат мира по футболу:

  • Трансляция матчей на телеканале и сайте Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного (на всех платформах);
  • Ежедневные итоговые студии по результатам игрового дня на Общественное Спорт;
  • Хайлайты всех поединков на Youtube-канале Общественное Спорт;
  • Полные записи матчей на сайте Общественное Спорт;
  • Дайджесты игрового дня в формате "Олимпиады за 500 секунд" на Youtube-канале Общественное Спорт.

Подробное расписание всех матчей будет обнародовано после окончательного утверждения состава участников турнира - 1 июня.

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Клубный чемпионат мира Суспільне
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Алина Ерофеева
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