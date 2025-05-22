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Стало известно, кто будет транслировать Клубный чемпионат мира-2025 в Украине
Главный футбольный турнир лета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом состоится клубный чемпионат мира-2025 в обновленном формате, в котором примут участие 32 команды, среди которых12 европейских клубов. Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля на 12 стадионах в США.
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Транслятором Клубного чемпионата мира в Украине будет Общественное Спорт и местные телеканалы Общественного. Все матчи вживую покажет платформа DAZN, но без украинских комментариев – а вот Общественное будет транслировать игры с украиноязычным комментатором.
Как Общественное Спорт будет освещать Клубный чемпионат мира по футболу:
- Трансляция матчей на телеканале и сайте Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного (на всех платформах);
- Ежедневные итоговые студии по результатам игрового дня на Общественное Спорт;
- Хайлайты всех поединков на Youtube-канале Общественное Спорт;
- Полные записи матчей на сайте Общественное Спорт;
- Дайджесты игрового дня в формате "Олимпиады за 500 секунд" на Youtube-канале Общественное Спорт.
Подробное расписание всех матчей будет обнародовано после окончательного утверждения состава участников турнира - 1 июня.
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