Президент ФИФА ищет способ отправить Роналду на клубный ЧМ вопреки желанию португальца

Президент ФИФА Джанни Инфантино наделал немало шума смелым заявлением о Криштиану Роналду и предстоящем клубном чемпионате мира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что ведутся переговоры по участию Криштиану Роналду в недавно расширенном клубном чемпионате мира этим летом.

"Роналду также может сыграть за одну из команд на клубном чемпионате мира", – сказал Инфантино IShowSpeed, американскому ютуберу и онлайн-стримеру.

Однако глава ФИФА, похоже, оговорился об участии легенды "Манчестер Юнайтед" и "Реала", потому что сыграть португальцу позволит только аренда или полноценный переход к одной из квалифицировавшихся команд.

Напомним, что обновленный турнир начнется 14 июня и продлится до финала 13 июля, а организаторы настроены избавиться от его старого имиджа товарищеского турнира в середине сезона и усилить его престиж.

Среди многих изменений, дебютирующих этим летом: соревнования больше не будут проводиться ежегодно, а теперь будут проходить с четырехлетним циклом, как и чемпионат мира. Количество команд-участниц возросло с 7 до 32, а квалификация больше не зависит только от победы в высшем соревновании конкретного континента, а базируется на результатах клубов в течение четырех лет.

Единственной командой саудовской Про-лиги, которая примет участие, является "Аль-Хиляль".