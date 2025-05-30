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Раскрыта сумма внушительного бонуса для игроков Реала в случае победы на КЧМ

Клубный ЧМ
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Раскрыта сумма внушительного бонуса для игроков Реала в случае победы на КЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" предоставит каждому игроку бонус в размере одного миллиона евро в случае победы на Клубном чемпионате мира.

Согласно данным AS, клуб рассматривает этот турнир как важную цель и хочет стать его первым победителем.

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Стоит отметить, что несколько недель назад ФИФА подтвердила, что Клубный чемпионат мира будет иметь самый большой приз среди всех турниров с группов этапом и стадией плей-офф.

Потенциальная победа на Клубном мундиале принесет "Реалу" 140 миллионов евро.

Первый матч на турние "сливочные" проведут 18 июня, против саудовского "Аль-Хиляля".

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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