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Раскрыта сумма внушительного бонуса для игроков Реала в случае победы на КЧМ
Дополнительная мотивация
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" предоставит каждому игроку бонус в размере одного миллиона евро в случае победы на Клубном чемпионате мира.
Согласно данным AS, клуб рассматривает этот турнир как важную цель и хочет стать его первым победителем.
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Стоит отметить, что несколько недель назад ФИФА подтвердила, что Клубный чемпионат мира будет иметь самый большой приз среди всех турниров с группов этапом и стадией плей-офф.
Потенциальная победа на Клубном мундиале принесет "Реалу" 140 миллионов евро.
Первый матч на турние "сливочные" проведут 18 июня, против саудовского "Аль-Хиляля".
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