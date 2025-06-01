В составе с украинцем. Определился последний участник клубного Чемпионата мира-2025

В марте официально стало известно, что мексиканский клуб “Леон” не сыграет на клубном чемпионате мира-2025. Причина тому – одинаковый спонсор вместе с “Пачукой” из Мексики.

В этой связи ФИФА провела дополнительную квалификацию на последнее, 32 место на клубный Мундиаль. В нем приняли участие ФК “Лос-Анджелес” и “Клуб Америка”.

Мексиканский клуб открыл счет во встрече благодаря точному удару с пенальти на 64-й минуте. Однако ФК “Лос-Анджелес” на 89 минуте сравнял цифры на табло, а на 115 вышел вперед и выиграл матч. Победный ассист оформил легенда сборной Франции Оливье Жиру.

Представитель MLS попал в группу D, где также находятся “Челси”, “Фламенго” и “Эсперанса”.

За ФК "Лос-Анджелес" выступает Артем Смоляков. Правда, сегодня он провел весь матч на скамейке запасных.

Он стал третьим украинцем, который может сыграть на клубном чемпионате мира-2025. Также в турнире примут участие "Бенфика" с Анатолием Трубиным и "Реал" с Андреем Луниным. Сыграет и "Челси", однако Михаил Мудрик отбывает дисквалификацию.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

КЧС-2025, плей-ин

ФК "Лос-Анджелес" – "Клуб Америка" 2:1

Голы: Игорь Жезус 89, Буанга 115 – Б. Родригес 64 (пен.)