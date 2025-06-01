Попали в числе первых. ПСЖ сыграет на Клубном Чемпионате мира 2029

"ПСЖ" обеспечили участие на Клубном Чемпионате мира 2029.

Это стало возможным после победы парижского клуба в Лиге Чемпионов. Также участие в турнире себе обеспечил саудовский "Аль-Ахли" после победы в Лиге Чемпионов Азии.

К слову, французский клуб сыграет в Клубном Чемпионате Мира 2025 года, который пройдёт с 15 июня по 13 июля. Парижане попали в группу с "Атлетико" (матч пройдёт 15 июня), бразильским "Ботафого" (20 июня) и американский "Сиэтл Саундерс" (23 июня).

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На Клубный Чемпионат Мира также попадут победители следующих трёх Лиг Чемпионов. Страна-хозяйка турнира ещё не определена.

К слову, "ПСЖ" сыграет в Суперкубке УЕФА против "Тоттенхэма" 13 августа и Межконтинентальном Кубке, заменившему старый формат Клубного Чемпионата Мира.