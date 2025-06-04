Куман: Проведение клубного чемпионата мира – это абсурд

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман критически высказался о новом формате клубном чемпионате мира.

"Я уже высказывался о клубном чемпионате мира раньше, его проведение – это абсурд.

Клубы будут рады заработать, но не могу себе представить, что кто-то, кто выиграл много трофеев, очень доволен КЧМ по сравнению с Лигой чемпионов, национальной лигой, чемпионатом мира или Евро. Вы уничтожаете этим игроков", – сказал Куман.