  1. UA-Футбол ⚽
  2. Клубный ЧМ
  3. Куман: Проведение клубного чемпионата мира – это абсурд

В тренде
Клубный ЧМ
Клубный ЧМ

Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман: Проведение клубного чемпионата мира – это абсурд

Клубный ЧМ
Обновлено

Распространенное мнение

Куман: Проведение клубного чемпионата мира – это абсурд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман критически высказался о новом формате клубном чемпионате мира.

"Я уже высказывался о клубном чемпионате мира раньше, его проведение – это абсурд.

Клубы будут рады заработать, но не могу себе представить, что кто-то, кто выиграл много трофеев, очень доволен КЧМ по сравнению с Лигой чемпионов, национальной лигой, чемпионатом мира или Евро. Вы уничтожаете этим игроков", – сказал Куман.

Напомним, клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля. Общий призовой фонд турнира – 1 миллиард долларов, его победитель получит 125 миллионов.

По теме
yellow-arrow
Попали в числе первых. ПСЖ сыграет на Клубном Чемпионате мира 2029
yellow-arrow
В составе с украинцем. Определился последний участник клубного Чемпионата мира-2025
yellow-arrow
Опытный голкипер Аталанты присоединится к Аль-Айну на Клубный чемпионат мира
Нидерланды Рональд Куман Клубный чемпионат мира тренер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC Update
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости