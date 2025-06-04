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Куман: Проведение клубного чемпионата мира – это абсурд
Распространенное мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман критически высказался о новом формате клубном чемпионате мира.
"Я уже высказывался о клубном чемпионате мира раньше, его проведение – это абсурд.
Клубы будут рады заработать, но не могу себе представить, что кто-то, кто выиграл много трофеев, очень доволен КЧМ по сравнению с Лигой чемпионов, национальной лигой, чемпионатом мира или Евро. Вы уничтожаете этим игроков", – сказал Куман.
Напомним, клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля. Общий призовой фонд турнира – 1 миллиард долларов, его победитель получит 125 миллионов.
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