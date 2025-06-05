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Цены на матч-открытие Клубного ЧМ в очередной раз снизили, – The Athletic

Клубный ЧМ
Обновлено

Турнир пройдет с 14 июня по 13 июля

Цены на матч-открытие Клубного ЧМ в очередной раз снизили, – The Athletic

Фото - www.fifa.com

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Клубный чемпионат мира откроется матчем между “Интерос” (Майами) и “Аль-Ахли” на Hard Rock Stadium во Флориде.

Как сообщает The Athletic, десятки тысяч мест на трибунах остаются нераспроданными. Было даже высказано предположение, что на игру открытия продано менее 20 000 билетов, но FIFA настаивает, что это неправда, заявляя, что их число "намного выше", но не называет конкретных цифр. Вместимость стадиона составляет 65 326 зрителей. Отмечается, что в FIFA надеялись на большую явку после привлечения “Интера”.

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Согласно данным Ticketmaster, портала, который используется для продажи билетов на турнир, цена на билет матча открытия упала до 55 долларов. В мае билеты стоили вдвое дороже, а в январе и декабре самые дешевые места оценивались в 230 и 349 долларов соответственно.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Симченко
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