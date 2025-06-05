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Звёздный вингер Манчестер Сити может не поехать с командой на Клубный ЧМ, - Sky Sports

Клубный ЧМ

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Звёздный вингер Манчестер Сити может не поехать с командой на Клубный ЧМ, - Sky Sports

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный вингер "Манчестер Сити" может не поехать с командой на Клубный ЧМ.

Перед началом Клубного ЧМ "горожане" подадут заявку из 35 футболистов. По информации Sky Sports, Джек Грилиш не будет включён в список участников турнира.

"Манчестер Сити" хочет продать футболиста или отправить его в аренду.

Репортёр Кавех Солхекол сообщил, что футболист сборной Англии хочет остаться в "Манчестер Сити" и бороться за место в старте. Журналист назвал проблему Грилиша.

"Проблема для него в том, что он хочет вернуться в сборную Англии. Томас Тухель — большой поклонник Гриниша, но ему нужно, чтобы он регулярно играл.", - сообщил Солхекол.

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Напомним, что "Манчестер Сити" в Клубном Чемпионате Мира сыграет в группе с "Ювентусом", "Аль-Айном" и "Видадом".

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Манчестер Сити Клубный чемпионат мира Джек Грилиш
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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