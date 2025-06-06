Клубный Чемпионат Мира-2025. Все, что нужно знать о истории турнира

На днях прошла интересная новость: цены на билеты матча-открытия Клубного Чемпионата Мира (далее КЧМ) упали в 4 раза в сравнении с январем этого года и в 7 раз в сравнении с декабрем прошлого года (55 $ против 230 $ и 349 $ соответственно). Можно ли это расценивать, как "падение интереса" к турниру (а таких мнений немало)? Возможно, но что гораздо важнее, у многих любителей футбола (причем даже из тех, кто регулярно разбирает таблицы и интересуется регламентами соревнований), есть немало вопросов по поводу обновленного турнира в целом, принципов формирования его участников, даты и места проведения, да и разницы в целом между старым и новым форматами. И – главное: при чем тут Межконтинентальный Кубок? Давайте разбираться вместе.

Межконтинентальный Кубок (МК) . 1960-1979 года – проводился в два матча (в гостях и дома). С 1980 по 2000 годы состоял из одного матча, который проводился в Токио между победителями главных клубных турниров Европы и Южной Америки – Кубка/Лиги Европейских Чемпионов и Кубка Либертадорес. Если основное время не выявляло победителя – дополнительное время и пенальти. Иногда этот мини-турнир неофициально называли "КЧМ", пока в 2000 году за дело не взялась ФИФА (Международная федерация футбола), которая стала проводить отдельно и под своей эгидой турнир под таким же именем. Пробный розыгрыш КЧМ ФИФА состоялся в том же 2000 году параллельно с Межконтинентальным Кубком: в финале между двумя бразильскими клубами "Коринтианс" победил "Васку Да Гама", а в матче за третье место мескиканская "Некакса" обыграла по пенальти грозный мадридский "Реал". Далее, в 2001 МК так и проводился в Токио (победитель – "Бавария" Мюнхен), а с 2002 года начал проводиться в той же Японии, только в Йокагаме (стадион финала ЧМ-2002, победитель МК "Реал" Мадрид), где позже были проведены и финалы первых КЧМ ФИФА (с 2005 по 2008 и в 2011-2012). В 2003 году уже уходящий МК выиграл аргентинский "Бока Хуниорс", а в 2004 году – португальский "Порту", после чего розыгрыши прекратились вплоть до 2024 года когда возрожденный после долгого перерыва МК выиграл Мадридский "Реал". Он же владел МК чаще других – 4 раза. По три победы у итальянского "Милана", уругвайских "Пеньяроля" и "Нисьоналя", а также у аргентинской "Боки Хуниорс". По 2 победы имеют 8 клубов, по одной – еще 12.

КЧМ ФИФА старый формат . Проводился с 2005 по 2023 годы включительно. Формат следующий. Два полуфинальных раунда, первый из которых почему-то назывался "четвертьфинальным" при всего двух парах клубов, а именно: Победители Лиги Чемпионов АФК (Азия), КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка + Карибский бассейн) и ОФК (Океания). Впоследствии появился предварительный раунд плей-офф, в котором встречались чемпион лиги принимающей страны и победитель Лиги Чемпионов ОФК – кто выиграл, тот и проходил в первый полуфинал. Второй полуфинальный раунд: 2 победителя первого полуфинального раунда, плюс победитель Кубка Либертадорес (Южная Америка) и Лиги Чемпионов УЕФА (Европа). Финал и матч за третье место.

Чаще всего турнир выигрывали испанские гранды "Реал" - 5 раз и трижды "Барселона", по две победы в активе бразильского "Коринтианса", английского "Манчестер Сити" и мюнхенской "Баварии", по разу побеждали английские "Челси" и "Ливерпуль", бразильские "Интернасьональ" и "Сан-Паулу", итальянские "Интер" и "Милан".

Клубов немного – всего 6 (с раундом плей-офф – 7), турнир короткий, призовой фонд всего 21,5 млн $, в прессе турнир освещался, но особого ажиотажа не вызывал (воспринимался, скорее, как товарищеский "с повышенной ответственностью"). Провести его можно было за неделю – полторы, а значит проведению серьезных международных соревнований (на уровне сборных, в первую очередь), он, в принципе, не мешал. То ли дело КЧМ в новом формате!

КЧМ ФИФА новый формат . С течением времени аппетиты ФИФА выросли и появилось намерение существенно расширить турнир вплоть до полноценного чемпионата мира среди клубов аналогично мероприятию национальных сборных. Эту идею начали активно разрабатывать параллельно проведению КЧМ в старом формате еще с 2016 года. Далеко не последнюю роль сыграла и коммерческая составляющая – более привлекательные условия для телерадиовещания и спонсоров. Изначально было решено провести КЧМ летом 2021 года в Китае в 8 городах (24 команды-участницы), а впоследствии проводить турнир раз в 4 года, а не ежегодно, как КЧМ в старом формате. Новый турнир также был призван заменить Кубок Конфедераций. Оно и понятно – проведение столь масштабных соревнований требовало летнего "окна" аналогичного континентальным и мировым первенствам сборных команд. Неожиданно нагрянул "Коронавирус", из-за пандемии которого было решено сместить Евро-2020 и Кубок Южной Америки (континентальные чемпионаты сборных команд) на лето 2021 года, поэтому КЧМ изначально сместили на более поздние сроки (2022 – 2023 годы), а затем вообще решили провести в 2025 году, но уже в формате 32 команд и с новой страной-хозяйкой.

КЧМ ФИФА 2025 . Для отбора взяли результаты так называемого "квалификационного периода" 2021 – 2024 годов, где победители континентальных клубных турниров а-ля европейская Лига Чемпионов автоматически попадали на турнир. В отличии от европейской ассоциации футбола (УЕФА), где давно и прочно зарекомендовала себя система клубных коэффициентов, согласно которой определить лучших по рейтингу не составит никакого труда, на других континентах рейтинг считали мучительно и по-старинке: победа и проход в следующий раунд – 3 очка, ничья – 1 очко (и так по всем командам). Изъян для Европы в том, что не все команды, имеющие самый высокий рейтинг, смогли участвовать в турнире с учетом ограничения не более двух команд с одной страны.

Квоты по континентам распределили следующим образом: Азия (АФК) – 4 команды, Африка (КАФ) – 4 команды, Северная и Центральная Америка+Карибский бассейн (КОНКАКАФ) – 4 команды, Южная Америка (КОНМЕБОЛ) – 6 команд, Европа (УЕФА) – 12 команд, Океания (ОФК) – 1 команда, страна-хозяйка чемпионата – 1 команда (местный чемпион).

КЧМ будет проходить в США на 12 стадионах из 11 городов с 14 июня по 13 июля. Призовой фонд составит более 1 млрд $ (Победитель получит 115 млн $).

Для внесения ясности в состав КЧМ-2025 предлагаю коротко пройтись по всем 8 группам (4 команды в каждой), чтобы окончательно разобраться: кто является непосредственными участниками турнира и по какому праву они там оказались.

Группа "А"

"Палмейрас" Бразилия – победитель Кубка Либертадорес-2021;

"Порту" Португалия – лучная команда рейтинга УЕФА за 4 года под № 5;

"Аль-Ахли" Египет – победитель Лиги Чемпионов АФК – 2021, 2023, 2024;

"Интер" Майами США – чемпион MLS – 2024.

Группа "В"

"Пари-Сен-Жермен" Франция - лучная команда рейтинга УЕФА за 4 года под № 2 (как обладатель Лиги Чемпионов УЕФА 2025 он будет отобран только на следующий КЧМ в 2029 году);

"Атлетико" Испания - лучная команда рейтинга УЕФА за 4 года под № 6;

"Ботафого" Бразилия - победитель Кубка Либертадорес-2024;

"Сиэтл Саундерс" США – победитель Лиги Чемпионов КОНКАКАФ-2022;

Группа "С"

"Бавария" Германия - лучная команда рейтинга УЕФА за 4 года под № 1;

"Окленд Сити" Новая Зеландия – лучший из победителей Лиги Чемпионов ОФК за 4 года (2021-2024);

"Бока Хуниорс" Аргентина - лучная команда рейтинга КОНМЕБОЛ за 4 года под № 2;

"Бенфика" Португалия - лучная команда рейтинга УЕФА за 4 года под № 7;

Группа "D"

"Фламенго" Бразилия - победитель Кубка Либертадорес-2022;

"Эсперанс" Тунис - лучная команда рейтинга КАФ за 4 года под № 1;

"Челси" Англия – победитель Лиги чемпионов УЕФА-2021;

"Лос-Анджелес" США – победитель матча плей-офф КОНКАКАФ, принимавший в ней участие как финалист Лиги Чемпионов КОНКАКАФ-2023 с мексиканской "Америкой" - лучная команда рейтинга КОНКАКАФ за 2024 (обладатель Лиги Чемпионов КОНКАКАФ-2023 мексиканский "Леон" был снят с чемпионата решением Апелляционного комитета ФИФА и Спортивного арбитражного суда (позже) по той причине, что хозяин клуба также владеет еще одним участником КЧМ - мексиканской "Пачукой", что строго запрещено регламентом).

Группа "Е"

"Ривер Плейт" Аргентина - лучная команда рейтинга КОНМЕБОЛ за 4 года под № 1;

"Урава Ред Даймондс" Япония – победитель Лиги Чемпионов АФК- 2022;

"Монтеррей" Мексика" - победитель Лиги Чемпионов КОНКАКАФ-2021;

"Интер" Италия - лучная команда рейтинга УЕФА за 4 года под № 4;

Группа "F"

“Флуминенсе" Бразилия - победитель Кубка Либертадорес-2023;

"Боруссия" Дортмунд, Германия - лучная команда рейтинга УЕФА за 4 года под № 3;

"Ульсан Хюндай" Южная Корея - лучная команда рейтинга АФК за 4 года;

"Мамелоди Сандаунз" ЮАР - лучная команда рейтинга КАФ за 4 года под № 2;

Группа "G"

"Манчестер Сити" Англия - победитель Лиги чемпионов УЕФА-2023;

"Видад" Марокко – победитель Лиги Чемпионов КАФ-2022;

"Аль Айн" ОАЭ - победитель Лиги Чемпионов АФК 2023 и 2024;

"Ювентус" Италия - лучная команда рейтинга УЕФА за 4 года под № 8;

Группа "Н"

"Реал" Испания - победитель Лиги чемпионов УЕФА 2022 и 2024;

"Аль-Хиляль" Саудовская Аравия - победитель Лиги Чемпионов АФК- 2021;

"Пачука" Мексика - победитель Лиги Чемпионов КОНКАКАФ-2024;

"Ред Булл" Зальцбург, Австрия - лучная команда рейтинга УЕФА за 4 года под № 9.

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