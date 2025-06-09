Авторитетный статистический портал спрогнозировал победителя КЧМ-2025

Очень скоро начнется первый в истории Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года, в котором примут участие 32 команды. Турнир состоится в Соединенных Штатах Америки в период с 14-го июня по 13-е июля.

Авторитетный статистический портал Opta Analyst традиционно решил спрогнозировать победителя этого турнира. Интересно взглянуть на то, как выглядит топ-5 команд с самыми высокими шансами на победу, поскольку в пятерке нашлось место только для европейских клубов: "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити", "Бавария Мюнхен", "Интер Милан" и "Реал Мадрид".

Прогноз от суперкомпьютера Opta Analyst выглядит следующим образом.

Главными фаворитами турнира считаются действующие победители Лиги чемпионов — "ПСЖ". В этом году невероятная команда Луиса Энрике завоевала требл (Лига 1, Кубок Франции и Лига чемпионов), а также они выиграли Суперкубок Франции.

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В пятерку фаворитов попали клубы, которые играли в финале Лиги чемпионов в течение последних шести сезонов.