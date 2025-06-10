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Н'Голо Канте может сменить клуб ради участия в КЧМ-2025

Клубный ЧМ

Игрок получил интересное предложение

Н'Голо Канте может сменить клуб ради участия в КЧМ-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник саудовского "Аль-Иттихада" Н'Голо Канте может сменить команду ради участия в клубном чемпионате мира, который в этом году состоится в США в период с 14-го июня по 13-е июля.

Согласно эксклюзивной информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, 34-летний французский полузащитник получил предложение краткосрочной аренды от "Аль-Хиляля", единственного представителя в этом турнире от Саудовской Аравии. Сейчас стороны не достигли договоренности, однако они верят в то, что эта сделка возможна.

Напомним, что недавно "Аль-Хиляль" возглавил бывший тренер "Интера" Симоне Индзаги. Путь этой команды на КЧМ-2025 начнется 18-го июня матчем против "Реала". Затем они сыграют в своей группе с "РБ Зальцбург" и "Пачукой".

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Н'Голо Канте перешел в "Аль-Иттихад" на правах свободного агента из "Челси" в июле 2023 года. Он провел 79 игр за клуб, забив 8 голов и отдав 10 ассистов. Популярный сайт Transfermarkt оценил его стоимость в 5 миллионов евро.

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Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Н'Голо Канте Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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