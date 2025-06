Готовы реабилитироваться за провальный сезон? Манчестер Сити обнародовал заявку на клубный чемпионат мира

"Манчестер Сити" показал заявку на клубный чемпионат мира.

Тренер "горожан" Пеп Гвардиола вызвал 27 футболистов на новый турнир. Примечательно, что не нашлось места Джеку Грилишу.

Заявка Манчестер Сити:

Your City travelling squad for the @FIFACWC ????????#TakeItToTheWorld ???? pic.twitter.com/J3j8zRuP3g