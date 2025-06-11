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Готовы реабилитироваться за провальный сезон? Манчестер Сити обнародовал заявку на клубный чемпионат мира

Клубный ЧМ

Гвардиола взял 27 футболистов

Готовы реабилитироваться за провальный сезон? Манчестер Сити обнародовал заявку на клубный чемпионат мира

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" показал заявку на клубный чемпионат мира.

Тренер "горожан" Пеп Гвардиола вызвал 27 футболистов на новый турнир. Примечательно, что не нашлось места Джеку Грилишу.

Заявка Манчестер Сити:

  • Вратари: Беттинелли, Морено, Эдерсон;
  • Защитники: Диас, Стоунс, Аке, Айт-Нури, Реис, Гвардиол, Аканжи, Хусанов, Льюис;
  • Полузащитники: Рейндерс, Доку, Нико, Родриго, Гюндоган, Бернардо, Савиньо, Нунеш, Шерки, Эчеверри, Фоден, Бобб, О’Рейли;
  • Нападение: Мармуш, Холанд.

Напомним, что "Манчестер Сити" попал в группу с "Ювентусом". "Аль-Аином" и "Видадом".

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Первый матч команда Гвардиолы сыграет с "Видадом" 18 июня.

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Манчестер Сити Клубный чемпионат мира
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Источник:
Manchester City
Опубликовал: Владислав Прийменко
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