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Готовы реабилитироваться за провальный сезон? Манчестер Сити обнародовал заявку на клубный чемпионат мира
Гвардиола взял 27 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" показал заявку на клубный чемпионат мира.
Тренер "горожан" Пеп Гвардиола вызвал 27 футболистов на новый турнир. Примечательно, что не нашлось места Джеку Грилишу.
Заявка Манчестер Сити:
- Вратари: Беттинелли, Морено, Эдерсон;
- Защитники: Диас, Стоунс, Аке, Айт-Нури, Реис, Гвардиол, Аканжи, Хусанов, Льюис;
- Полузащитники: Рейндерс, Доку, Нико, Родриго, Гюндоган, Бернардо, Савиньо, Нунеш, Шерки, Эчеверри, Фоден, Бобб, О’Рейли;
- Нападение: Мармуш, Холанд.
Your City travelling squad for the @FIFACWC ????????#TakeItToTheWorld ???? pic.twitter.com/J3j8zRuP3g— Manchester City (@ManCity) June 11, 2025
Напомним, что "Манчестер Сити" попал в группу с "Ювентусом". "Аль-Аином" и "Видадом".
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Первый матч команда Гвардиолы сыграет с "Видадом" 18 июня.
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Источник:Manchester City
Опубликовал: Владислав Прийменко
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