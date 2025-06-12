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Ветеран Интера высказался об участии команды в КЧМ-2025
Итальянский клуб готовится к новосозданному турниру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ветеран миланского "Интера" Ян Зоммер высказался об участии команды в нынешнем клубном чемпионате мира, который пройдет в США в период с 14-го июня по 13-е июля.
"Сейчас мы сосредоточены на матчах группового этапа в этом турнире. Мы прошли очень долгий путь, чтобы оказаться здесь. В общем, мы очень рады быть здесь. Важно подготовиться как можно лучше к каждой игре, ведь мы не очень знакомы с нашими соперниками. Надеюсь, что здесь будет замечательная атмосфера на стадионах".
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Напомним, что "Интер" сыграет в своей группе на клубном чемпионате мира с "Ривер Плейтом", "Уравой" и "Монтерреем".
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