  1. UA-Футбол ⚽
  2. Клубный ЧМ
  3. Аль-Ахли – Интер Майами. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча клубного Чемпионата мира 2025

В тренде
Клубный ЧМ
Клубный ЧМ

Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аль-Ахли – Интер Майами. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча клубного Чемпионата мира 2025

Клубный ЧМ

Поединок-открытие турнира

Аль-Ахли – Интер Майами. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча клубного Чемпионата мира 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первом матче на Клубном чемпионате мира встретятся представители Египта и США: "Аль-Ахли" и "Интер Майами". Хоть и номинальной домашней командой выступит коллектив из африканского коллектива, однако поединок все же состоится на “Хард Рок Стедиум” в Майами. Поэтому именно у Месси, Суреаса, Бускетса, Альбы и компании должна быть мощная поддержка.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football

В прямом эфире эту встречу будет транслировать “Суспільне Спорт”. Этот канал можно просмотреть на OTT-платформе MEGOGO.

Матч состоится в ночь с 14 на 15 июня. Более точно – в 3 ночи 15 июня по киевскому времени.

Favbet
3.15
3.55
2.18
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

КЧМ-2025

Группа A, первый тур

Главный арбитр: Алиреза Фагани (Австралия)

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Пряма трансляція матчу Аль-Ахлі - Інтер Маямі
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Ветеран Интера высказался об участии команды в КЧМ-2025
yellow-arrow
Вратарь Челси попросил исключить его из заявки на клубный ЧМ. Известна причина
yellow-arrow
Готовы реабилитироваться за провальный сезон? Манчестер Сити обнародовал заявку на клубный чемпионат мира
Аль-Ахли (Египет) Где смотреть футбол Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости