Аль-Ахли – Интер Майами. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча клубного Чемпионата мира 2025

В первом матче на Клубном чемпионате мира встретятся представители Египта и США: "Аль-Ахли" и "Интер Майами". Хоть и номинальной домашней командой выступит коллектив из африканского коллектива, однако поединок все же состоится на “Хард Рок Стедиум” в Майами. Поэтому именно у Месси, Суреаса, Бускетса, Альбы и компании должна быть мощная поддержка.

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В прямом эфире эту встречу будет транслировать “Суспільне Спорт”. Этот канал можно просмотреть на OTT-платформе MEGOGO.

Матч состоится в ночь с 14 на 15 июня. Более точно – в 3 ночи 15 июня по киевскому времени.

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КЧМ-2025

Группа A, первый тур

Главный арбитр: Алиреза Фагани (Австралия)

Трансляция матча В эфире Пряма трансляція матчу Аль-Ахлі - Інтер Маямі Смотреть трансляцию

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