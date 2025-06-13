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Аль-Ахли – Интер Майами. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча клубного Чемпионата мира 2025
Поединок-открытие турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче на Клубном чемпионате мира встретятся представители Египта и США: "Аль-Ахли" и "Интер Майами". Хоть и номинальной домашней командой выступит коллектив из африканского коллектива, однако поединок все же состоится на “Хард Рок Стедиум” в Майами. Поэтому именно у Месси, Суреаса, Бускетса, Альбы и компании должна быть мощная поддержка.
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В прямом эфире эту встречу будет транслировать “Суспільне Спорт”. Этот канал можно просмотреть на OTT-платформе MEGOGO.
Матч состоится в ночь с 14 на 15 июня. Более точно – в 3 ночи 15 июня по киевскому времени.
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КЧМ-2025
Группа A, первый тур
Главный арбитр: Алиреза Фагани (Австралия)
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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