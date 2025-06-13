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Миграционная служба США запретила въезд игроку Бока Хуниорс накануне Клубного ЧМ-2025

Клубный ЧМ

Фигурирует в уголовных делах

Миграционная служба США запретила въезд игроку Бока Хуниорс накануне Клубного ЧМ-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Клубный Чемпионат мира, который вскоре начнется в США, обещает стать уникальным турниром, в котором примут участие 32 команды со всего мира. Он привлекает не только славой, но и большими деньгами. В то же время сам контекст, в котором проходит этот турнир, является довольно беспрецедентным.

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Президент США Дональд Трамп направил Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления протестов против депортаций. Между тем сотрудники ICE (Миграционная и таможенная правоохранительная служба США) должны быть размещены возле стадионов, на которых будут проходить матчи Клубного Чемпионата мира. Это создает угрозу вмешательства в передвижение фанатов во время игр.

Между тем MARCA сообщает, что власти США отказали во въезде защитнику "Бока Хуниорс" Айртону Косте. Аргентинский гранд дебютирует на турнире в ночь на 17 июня матчем против "Бенфики", и сейчас принимает все возможные меры, чтобы доставить игрока в США.

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По сообщениям, ему уже второй раз отказали во въезде – сначала в 2023 году, а теперь снова. Причина – подозрения в том, что Коста был другом лица, причастного к ограблению, а также фигурировал как возможный соучастник в деле о фемициде, совершенном его братом. Однако никаких официальных обвинений против самого Косты выдвинуто не было. Последняя надежда "Боки" – решить вопрос через посольство США в Буэнос-Айресе или надеяться, что ФИФА вмешается и поспособствует ускорению визового процесса.

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США Бока Хуниорс (Аргентина) Клубный ЧМ Клубный чемпионат мира
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Источник:
MARCA
Опубликовал: Алексей Полищук
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