Колос и Ворскла сыграют в Лиге конференций. Что это за турнир? ВИДЕО

Я бы не стал ругать Топ клубы которые хотят решить свои фин. проблемы за счет Суперлиги это не совсем утопия..Все знают о космических зарплатах фут. Звезд (Месси ,Мбаппе и многих других ..Даже наш Ярмоленко получает до 7.5 млн фунт в год и меньше ..как в ДинамоК получать НЕ ЗАХОЧИТ .УЕФА и ФИФА ничего существенного этит клубам предложить не может и не хочит...Поэтоми нужно идти на компромисы ..ТОП клубам чтобы выжить приходится что-то придумывать типа СУПЕР ЛИГ..и я уверен что компромис будит найден . В США всегда умели зарабатывать и распоряжатся. большими деньгами ( NHL , MLS , баскет Лига ,Супербол и Бейсбол всегда были элитными и зараб. большие деньги .По мне .ЛЧ ,ЛЕ и еще новый турнир УЕФА Лига Конфедераций должны остатся. в своем виде ,но Суперлига должна иметь право на существование как клубный ЧМ ..Раньше в США для развития своего футбола..приглашали для поединков ведущие клубы Мира на показательные игры..Так в США тоже могли видел Милан ,Интер ,Ювертус,Реал ,Барселону ,МЮ ,Ливерпуль , Арсенал ,МС ,Челси ,Баварию ,Айяка , и др. ничего спортивного тут не было только деньи т.к. собирали полные стадионы по 60-70 тыс. ,но если устраивать клубный ЧМ ...это уже др.история со многоми неизвестными..,но это не должна быть Суперлига а именно спорт. соревнования между обладателями кубков ЛЧ ,ЛЕ и кубка Либертадорес под эгидой ФИФА...раз в 2 -3 года ..Туда могут попасть только обладатели и финалисты Кубка Кубков , ЛЧ и ЛЕ и др. престижных кубков последних 10-15 лет. Таких наберется клубов 25-30 не больше ..Вот это может вызвать огромный интерес у Всех кто стремиться завоевать кубки...И проводить этот клубный ЧМ именно в США...а деньги уже распределяли как МЛС ,УЕФА и ФИФА...Тогда бы в нем могли участвовать как ДинамоК ,Шахтер как обладатали Кубка УЕФА (или возрожденный Днепр ...как Финалист ЛЕ ) Простым запретом и шантажем УЕФА и ФИФА ничего не добьется...Нужен компромисс.