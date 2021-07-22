  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Колос и Ворскла сыграют в Лиге конференций. Что это за турнир? ВИДЕО
В тренде

Колос и Ворскла сыграют в Лиге конференций. Что это за турнир? ВИДЕО

Лига конференций
(9 голосов)

И как он повлияет на украинский футбол?

Колос и Ворскла сыграют в Лиге конференций. Что это за турнир? ВИДЕО

Подкасти UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Вчера завершился чемпионат Украины, который расставил все точки в распределении мест от УПЛ в еврокубках. Две наши команды ожидает старт в новом турнире под эгидой УЕФА - Лига конференций. По этому поводу UA-Футбол повторяет свой сюжет месячной давности о том, что это за соревнование, кто в нём будет участвовать и как ЛК повлияет на украинский футбол.

Автор сценария - Георгий Грошев
Режиссер - Александр Рыженко

Читайте такжеНеймар, Суарес, Дани Алвес и другие. Мы собрали сборную друзей Лионеля Месси. ВИДЕО

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александер Чеферин канал UA-Футбол Лига конференций
Оцените этот материал:
(9 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (21)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
palmotron (Бровари)
22.07.2021 в 16:52
Бан?
Ответить
0
0
Андрей (Odessa)
10.05.2021 в 21:58
Интересно, а по стадионам послабление будет? Или опять командам райцентров играть в областных городах?
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.05.2021 в 18:57
Как сыграют так и повлияет.
Ответить
+1
-1
krakow (Херсон)
10.05.2021 в 18:09
Больше турниров,хороших и разных. Количество,обязательно,перерастет в качество...Можно возродить Кубок кубков(Лига кубков и суперкубков).Лига вице-чемпионов,имела бы успех. Лиги Черноморья,Средиземноморья,Североморья и БалтЛига,тоже перспективно.Лига Евролегенд,вообще в "десятку". АгроЛига(мы бы здесь,точно,что-то взяли).Лига Конфессий(явка прихожан,обеспечена).
Ответить
+2
-1
avatar
Печник (Бабаи Харьковская об)
10.05.2021 в 18:25
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
10.05.2021 в 18:56
кубок АгроЛиги Украины! Это было бы круто! Всего команд до 20 наберётся. Есть села-поселки-претенденты на приём финала: Коваливка (новый стадион), Петрово (в этом году будет новый стадион с лифтом), Александрия. Потом, года через 2-3, приглашать поляков, венгров, словаков, болгар...
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.05.2021 в 18:58
У нас и так агролига...
+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
10.05.2021 в 19:01
оно понятно, но кубок АгроЛиги - звучит красиво. Столичных и команды с городов свыше 50 тысяч жителей - не допускать.
+1
0
Salming (Полтава)
10.05.2021 в 20:41
Лигу дояров добавить.
Ответить
+1
0
Steelen (Запорожье)
20.04.2021 в 18:07
Правильно, потому что мир постоянно расширяется, становится больше желающих и могущих. Расширение футбольных турниров абсолютно логично и правильно.
Ответить
+2
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
10.05.2021 в 18:51
Что ж здесь правильного,если это турнир для команд послабее?Здесь не выиграешь у Реала,не будет его,получится взяли кубок ,а вспомнить то особо нечего,зачем такой кубок неполноценный.
Ответить
0
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
20.04.2021 в 10:38
...ну зачем эти извращения, ...одни дурдом, вторые дурдом - кто лучший с ума сойдет, а болельщикам отдуваться? Клоуны и те умнее....
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.04.2021 в 09:45
Думаю нам від цього не набагато легше.
Ответить
0
0
vlapa (Киев)
20.04.2021 в 09:42
Может хоть так, а то забыли когда пробивались в ЛЕ 4-5 места
Ответить
+2
0
Будєм разбіратся (Київ)
19.04.2021 в 21:20
Ні дня без нового турніру!
Ответить
0
0
avatar
meffi (Захід)
19.04.2021 в 19:50
Добра ідея
Ответить
+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 19:25
Не отвлекайтесь, давайте про Суперлигу, нам это интереснее.
Ответить
+1
-4
balamyt (Boston)
19.04.2021 в 20:43
Не раскатывай Губы ..Мы не в Топ.
Ответить
+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 01:10
Не баламуть.
0
-3
balamyt (Boston)
20.04.2021 в 12:12
Я бы не стал ругать Топ клубы которые хотят решить свои фин. проблемы за счет Суперлиги это не совсем утопия..Все знают о космических зарплатах фут. Звезд (Месси ,Мбаппе и многих других ..Даже наш Ярмоленко получает до 7.5 млн фунт в год и меньше ..как в ДинамоК получать НЕ ЗАХОЧИТ .УЕФА и ФИФА ничего существенного этит клубам предложить не может и не хочит...Поэтоми нужно идти на компромисы ..ТОП клубам чтобы выжить приходится что-то придумывать типа СУПЕР ЛИГ..и я уверен что компромис будит найден . В США всегда умели зарабатывать и распоряжатся. большими деньгами ( NHL , MLS , баскет Лига ,Супербол и Бейсбол всегда были элитными и зараб. большие деньги .По мне .ЛЧ ,ЛЕ и еще новый турнир УЕФА Лига Конфедераций должны остатся. в своем виде ,но Суперлига должна иметь право на существование как клубный ЧМ ..Раньше в США для развития своего футбола..приглашали для поединков ведущие клубы Мира на показательные игры..Так в США тоже могли видел Милан ,Интер ,Ювертус,Реал ,Барселону ,МЮ ,Ливерпуль , Арсенал ,МС ,Челси ,Баварию ,Айяка , и др. ничего спортивного тут не было только деньи т.к. собирали полные стадионы по 60-70 тыс. ,но если устраивать клубный ЧМ ...это уже др.история со многоми неизвестными..,но это не должна быть Суперлига а именно спорт. соревнования между обладателями кубков ЛЧ ,ЛЕ и кубка Либертадорес под эгидой ФИФА...раз в 2 -3 года ..Туда могут попасть только обладатели и финалисты Кубка Кубков , ЛЧ и ЛЕ и др. престижных кубков последних 10-15 лет. Таких наберется клубов 25-30 не больше ..Вот это может вызвать огромный интерес у Всех кто стремиться завоевать кубки...И проводить этот клубный ЧМ именно в США...а деньги уже распределяли как МЛС ,УЕФА и ФИФА...Тогда бы в нем могли участвовать как ДинамоК ,Шахтер как обладатали Кубка УЕФА (или возрожденный Днепр ...как Финалист ЛЕ ) Простым запретом и шантажем УЕФА и ФИФА ничего не добьется...Нужен компромисс.
Ответить
0
-5
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
10.05.2021 в 19:55
Нет не нужен компромисс,надо установить лимит легионеров и не создавать суперкоманд.Тогда не будет гигантских затрат,что это за зарплаты у футболистов,что за стоимость игроков,космический корабль можно построить за такие деньги?За какой такой труд?И не будет дурацких команд,где лучшие футболисты мира собраны,а порой в составе нет ни одного футболиста страны,на фиг такие клубы,кого они представляют.И вернуть 3 турнира,как было и что бы все были задействованы во всех турнирах без исключений,как было и Реал и Бавария,Барселона и т.д.Тогда это будет футбол.Всегда ходили на футбол посмотреть на своих.
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...