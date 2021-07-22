Колос и Ворскла сыграют в Лиге конференций. Что это за турнир? ВИДЕО
И как он повлияет на украинский футбол?
Подкасти UA-Футбол
Вчера завершился чемпионат Украины, который расставил все точки в распределении мест от УПЛ в еврокубках. Две наши команды ожидает старт в новом турнире под эгидой УЕФА - Лига конференций. По этому поводу UA-Футбол повторяет свой сюжет месячной давности о том, что это за соревнование, кто в нём будет участвовать и как ЛК повлияет на украинский футбол.
Автор сценария - Георгий Грошев
Режиссер - Александр Рыженко
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований
- Переговоры между Динамо и Рамиресом затягиваются
- Как испортить красивую форму: титульным спонсором Интера стало блокчейн-приложение Socios
- Стало известно, кто в Украине покажет матч ЛК КуПС - Ворскла
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (21)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
palmotron (Бровари)
22.07.2021 в 16:52
Ответить
0
0
Андрей (Odessa)
10.05.2021 в 21:58
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.05.2021 в 18:57
Ответить
+1
-1
krakow (Херсон)
10.05.2021 в 18:09
Ответить
+2
-1
Печник (Бабаи Харьковская об)
10.05.2021 в 18:25
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
10.05.2021 в 18:56
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.05.2021 в 18:58
+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
10.05.2021 в 19:01
+1
0
Salming (Полтава)
10.05.2021 в 20:41
Ответить
+1
0
Steelen (Запорожье)
20.04.2021 в 18:07
Ответить
+2
-1
Одиссей(Афула) (Афула)
10.05.2021 в 18:51
Ответить
0
-1
usovvictor (Kharkov)
20.04.2021 в 10:38
Ответить
+1
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.04.2021 в 09:45
Ответить
0
0
vlapa (Киев)
20.04.2021 в 09:42
Ответить
+2
0
Будєм разбіратся (Київ)
19.04.2021 в 21:20
Ответить
0
0
meffi (Захід)
19.04.2021 в 19:50
Ответить
+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 19:25
Ответить
+1
-4
balamyt (Boston)
19.04.2021 в 20:43
Ответить
+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 01:10
0
-3
balamyt (Boston)
20.04.2021 в 12:12
Ответить
0
-5
Одиссей(Афула) (Афула)
10.05.2021 в 19:55
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...