Ради Лиги конференций легенда Интера идет в клуб из Сан-Марино
А кто-то говорит, что она важна
Фото: Readfootball/автор невідомий
Легенда итальянского "Интера" бразилец Майкон Дуглас Сизенандо должен подписать контракт с "Тре Пенне" из Сан-Марино.
Как сообщает Republicca, правый защитник, которому в июле исполняется 40 лет, в новом сезоне сможет выступить за клуб в новом турнире - Лиге Конференций Европы.
После завершения сотрудничества с "Ромой" в 2016-м Майкон вернулся на родину и с перерывами у него там была игровая практика, а в начале этого года он приехал в Европу и до сих пор был в итальянской четвертой лиге - в клубе "АСД Сона".
Майкон начал футбольную карьеру еще в 2001 году в "Крузейро", а в Европе выступал за "Монако", "Манчестер Сити" и "Рому", но лучшие его годы пришлись на миланский "Интер" - 2006-2012.
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