Ради Лиги конференций легенда Интера идет в клуб из Сан-Марино

Легенда итальянского "Интера" бразилец Майкон Дуглас Сизенандо должен подписать контракт с "Тре Пенне" из Сан-Марино.

Как сообщает Republicca, правый защитник, которому в июле исполняется 40 лет, в новом сезоне сможет выступить за клуб в новом турнире - Лиге Конференций Европы.

Читайте также Сегодня жеребьевкой предварительного раунда квалификации ЛЧ стартует еврокубковый сезон 2021/22

После завершения сотрудничества с "Ромой" в 2016-м Майкон вернулся на родину и с перерывами у него там была игровая практика, а в начале этого года он приехал в Европу и до сих пор был в итальянской четвертой лиге - в клубе "АСД Сона".

Майкон начал футбольную карьеру еще в 2001 году в "Крузейро", а в Европе выступал за "Монако", "Манчестер Сити" и "Рому", но лучшие его годы пришлись на миланский "Интер" - 2006-2012.