Жеребьевкой стартует новый клубный турнир УЕФА. Вскоре своего соперника получит Ворскла

Сегодня, 15-го июня 2021-го года, стартует новый клубный турнир УЕФА – Лига конференций. Соревнования были недавно основаны и котируются в Европе как третий по значимости клубный турнир УЕФА после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В первом розыгрыше Лиги конференций примут участие 176 европейских клубов, из которых в групповой этап пройдут 32. Среди участников – и представители Украины. Со второго квалификационного раунда стартует "Ворскла", на пути в группу ей нужно пройти трех соперников. С третьего квалификационного раунда стартует "Колос". На пути в группу ему нужно будет пройти двух соперников.

В группе Лиги конференций также может сыграть "Заря", если потерпит неудачу в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

Первое активное действие нового турнира УЕФА – жеребьевка первого квалификационного раунда. В ней примут участие 66 команд, которые образуют 33 игровых пары. 33 победителя пройдут во второй раунд квалификации, 33 проигравших покинут еврокубки.

А уже завтра, 16-го июня 2021-го года, состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций. В нем примут участие 108 клубов (будут жеребиться игровые пары первого квалификационного раунда), среди которых будет полтавская "Ворскла".

Посев проводится по схеме "сеяных" и "не сеянных". Благодаря рейтингу Ассоциации (который для "Ворсклы" является личным рейтингом) "Ворскла" будет среди сеяных команд. Список потенциальных соперников:

В день жеребьевки среди этих команд сформируют мини-группы по несколько участников (по шесть, семь или восемь), а затем в этих мини-группах путем жеребьевки определят игровые пары.

Первый свой матч "Ворскла" сыграет 22-го июля, ответный – 29-го июля.