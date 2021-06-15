Жеребьевкой стартует новый клубный турнир УЕФА. Вскоре своего соперника получит Ворскла
Не только Евро-2020...
Фото - Олександр Приходько
Сегодня, 15-го июня 2021-го года, стартует новый клубный турнир УЕФА – Лига конференций. Соревнования были недавно основаны и котируются в Европе как третий по значимости клубный турнир УЕФА после Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В первом розыгрыше Лиги конференций примут участие 176 европейских клубов, из которых в групповой этап пройдут 32. Среди участников – и представители Украины. Со второго квалификационного раунда стартует "Ворскла", на пути в группу ей нужно пройти трех соперников. С третьего квалификационного раунда стартует "Колос". На пути в группу ему нужно будет пройти двух соперников.
В группе Лиги конференций также может сыграть "Заря", если потерпит неудачу в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
Первое активное действие нового турнира УЕФА – жеребьевка первого квалификационного раунда. В ней примут участие 66 команд, которые образуют 33 игровых пары. 33 победителя пройдут во второй раунд квалификации, 33 проигравших покинут еврокубки.
А уже завтра, 16-го июня 2021-го года, состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций. В нем примут участие 108 клубов (будут жеребиться игровые пары первого квалификационного раунда), среди которых будет полтавская "Ворскла".
Посев проводится по схеме "сеяных" и "не сеянных". Благодаря рейтингу Ассоциации (который для "Ворсклы" является личным рейтингом) "Ворскла" будет среди сеяных команд. Список потенциальных соперников:
В день жеребьевки среди этих команд сформируют мини-группы по несколько участников (по шесть, семь или восемь), а затем в этих мини-группах путем жеребьевки определят игровые пары.
Первый свой матч "Ворскла" сыграет 22-го июля, ответный – 29-го июля.
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