Возможен реванш за давнюю обиду. Список потенциальных соперников Ворсклы сократился до пяти команд
Во втором раунде квалификации Лиги конференций
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Вчера, 15-го июня 2021-го года, жеребьевкой первого квалификационного раунда стартовал новый клубный турнир УЕФА – Лига конференций. Сегодня же состоится еще одна жеребьевка, на этот раз второго квалификационного раунда.
В ней примут участие более ста команд, среди которых будет и представитель Украины "Ворскла" (пятая позиция УПЛ). С позиции сеяной команды полтавчане получат в соперники кого-то из низким рейтингом.
Перед разбивкой команд на игровые пары, УЕФА сделал разделение на мини-группы. Стало известно, что "Ворскла" встретится с одной из пяти команд:
- "Ноха" (Армения) / КуПС (Финляндия);
- "Жилина" (Словакия) / "Дила" (Грузия);
- "Сумгаит" (Азербайджан);
- "Шахтер" Караганды (Казахстан);
- "Арда" (Болгария).
Примечательно, что соперником может стать "Жилина" (если выпадет такой жребий и если словаки в первом квалификационном раунде пройдут "Дилу"), которой "Ворскла" драматически проиграла в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 2015/16. Жеребьевка начнется в 15:30 по Киеву.
Матчи будут сыграны 22-го и 29-го июля 2021-го года.
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