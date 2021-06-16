Возможен реванш за давнюю обиду. Список потенциальных соперников Ворсклы сократился до пяти команд

Вчера, 15-го июня 2021-го года, жеребьевкой первого квалификационного раунда стартовал новый клубный турнир УЕФА – Лига конференций. Сегодня же состоится еще одна жеребьевка, на этот раз второго квалификационного раунда.

В ней примут участие более ста команд, среди которых будет и представитель Украины "Ворскла" (пятая позиция УПЛ). С позиции сеяной команды полтавчане получат в соперники кого-то из низким рейтингом.

Перед разбивкой команд на игровые пары, УЕФА сделал разделение на мини-группы. Стало известно, что "Ворскла" встретится с одной из пяти команд:

"Ноха" (Армения) / КуПС (Финляндия);

"Жилина" (Словакия) / "Дила" (Грузия);

"Сумгаит" (Азербайджан);

"Шахтер" Караганды (Казахстан);

"Арда" (Болгария).

Примечательно, что соперником может стать "Жилина" (если выпадет такой жребий и если словаки в первом квалификационном раунде пройдут "Дилу"), которой "Ворскла" драматически проиграла в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 2015/16. Жеребьевка начнется в 15:30 по Киеву.

Матчи будут сыграны 22-го и 29-го июля 2021-го года.