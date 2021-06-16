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Возможен реванш за давнюю обиду. Список потенциальных соперников Ворсклы сократился до пяти команд

Лига конференций
(1 голосов)

Во втором раунде квалификации Лиги конференций

Возможен реванш за давнюю обиду. Список потенциальных соперников Ворсклы сократился до пяти команд

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 15-го июня 2021-го года, жеребьевкой первого квалификационного раунда стартовал новый клубный турнир УЕФА – Лига конференций. Сегодня же состоится еще одна жеребьевка, на этот раз второго квалификационного раунда.

В ней примут участие более ста команд, среди которых будет и представитель Украины "Ворскла" (пятая позиция УПЛ). С позиции сеяной команды полтавчане получат в соперники кого-то из низким рейтингом.

Перед разбивкой команд на игровые пары, УЕФА сделал разделение на мини-группы. Стало известно, что "Ворскла" встретится с одной из пяти команд:

  • "Ноха" (Армения) / КуПС (Финляндия);
  • "Жилина" (Словакия) / "Дила" (Грузия);
  • "Сумгаит" (Азербайджан);
  • "Шахтер" Караганды (Казахстан);
  • "Арда" (Болгария).

Примечательно, что соперником может стать "Жилина" (если выпадет такой жребий и если словаки в первом квалификационном раунде пройдут "Дилу"), которой "Ворскла" драматически проиграла в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 2015/16. Жеребьевка начнется в 15:30 по Киеву.

Матчи будут сыграны 22-го и 29-го июля 2021-го года.

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В статье: Ворскла Лига конференций
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
16.06.2021 в 09:33
Пока что одной из семи команд
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