Ворскла узнала, с кем сыграет в Лиге конференций

Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка второго раунда Лиги конференций. В ней принимала участия и полтавская "Ворскла", которая начнёт турнир как раз с этого этапа.

Итак, ближайшим соперником "зелёно-белых" станет победитель пары "Ноа" (Армения) - "КуПС" (Финляндия). Эти команды встретятся между собой в играх первого раунда Лиги конференций 8 и 15 июля. Матчи второго раунда запланированы на 22 и 29 июля.

Важно также заметить, что первый матч подопечные Юрия Максимова проведут на выезде.

Также стало известно, с кем сыграет "Гент" Романов Яремчука и Безуса. Их соперником станет норвежская "Валеренга". Бельгийцев стартовый поединок раунда ожидает дома.

Полные результаты жеребьёвки