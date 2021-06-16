Ворскла узнала, с кем сыграет в Лиге конференций
Также своих соперников получил и "Гент"
Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен
Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка второго раунда Лиги конференций. В ней принимала участия и полтавская "Ворскла", которая начнёт турнир как раз с этого этапа.
Итак, ближайшим соперником "зелёно-белых" станет победитель пары "Ноа" (Армения) - "КуПС" (Финляндия). Эти команды встретятся между собой в играх первого раунда Лиги конференций 8 и 15 июля. Матчи второго раунда запланированы на 22 и 29 июля.
Важно также заметить, что первый матч подопечные Юрия Максимова проведут на выезде.
Также стало известно, с кем сыграет "Гент" Романов Яремчука и Безуса. Их соперником станет норвежская "Валеренга". Бельгийцев стартовый поединок раунда ожидает дома.
Полные результаты жеребьёвки
June 16, 2021
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