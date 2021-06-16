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Ворскла узнала, с кем сыграет в Лиге конференций

Лига конференций
Обновлено
(2 голосов)

Также своих соперников получил и "Гент"

Ворскла узнала, с кем сыграет в Лиге конференций

Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка второго раунда Лиги конференций. В ней принимала участия и полтавская "Ворскла", которая начнёт турнир как раз с этого этапа.

Итак, ближайшим соперником "зелёно-белых" станет победитель пары "Ноа" (Армения) - "КуПС" (Финляндия). Эти команды встретятся между собой в играх первого раунда Лиги конференций 8 и 15 июля. Матчи второго раунда запланированы на 22 и 29 июля.

Важно также заметить, что первый матч подопечные Юрия Максимова проведут на выезде.

Также стало известно, с кем сыграет "Гент" Романов Яремчука и Безуса. Их соперником станет норвежская "Валеренга". Бельгийцев стартовый поединок раунда ожидает дома.

Полные результаты жеребьёвки

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Комментарии (4)
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Artemanat (Кривой Рог)
16.06.2021 в 15:58
Ворскла если настроение будет должна играть в группе
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+2
0
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Крестоносец (Полтава)
16.06.2021 в 15:55
Команди рівня Гленторана, мають проходити спокійно
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+2
0
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Микко82 (Херсон)
16.06.2021 в 15:47
Шо тих, шо тих повинні легко проходити.
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+3
0
Kela (Одесса)
16.06.2021 в 15:44
вполне проходимый соперник
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+3
0


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