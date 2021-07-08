Первый поединок - с интересом для Украины. Сегодня - базовый день первых матчей квалификации нового турнира УЕФА
Анонс первых матчей
УЕФА
Сегодня, 8-го июля, - базовый день первых матчей первого квалификационного раунда Лиги конференций – это новоиспеченный турнир УЕФА.
Хронологически первым поединком дня состоится дуэль между армянским "Ноа" и финским КуПС. В этой паре определяется соперник полтавской "Ворсклы" по второму квалификационному раунду, поэтому результат противостояния имеет практический для Украины интерес.
Также интересны еще три пары, где будут определяться соперники наших конкурентов в Таблице коэффициентов "Фейеноорда", "Хиберниана" и "Аустрии". В одной из этих пар уже известен результат первого матча: "Монс Кальпе" (Гибралтар) - "Санта-Колома" (Андорра) 1:1. Здесь определяется соперник "Хиберниана".
Итак, кроме "Ноа" – КуПС, интересны также пары:
- "Расинг Унион" (Люксембург) 20:00 "Брейдаблик" (Исландия) (определяется соперник "Аустрии");
- "Дрита" (Косово) 21:00 "Дечич" (Черногория) (определяется соперник "Фейеноорда").
Остальные команды и игровые пары не имеют практического значения для позиций Украины в Таблице коэффициентов. Наша страна начнет непосредственную борьбу через две недели, когда в квалификации свой первый поединок проведет "Ворскла".
Список матчей игрового дня с указанием времени стартового свистка:
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