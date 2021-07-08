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Первый поединок - с интересом для Украины. Сегодня - базовый день первых матчей квалификации нового турнира УЕФА

Лига конференций
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Анонс первых матчей

Первый поединок - с интересом для Украины. Сегодня - базовый день первых матчей квалификации нового турнира УЕФА

УЕФА

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8-го июля, - базовый день первых матчей первого квалификационного раунда Лиги конференций – это новоиспеченный турнир УЕФА.

Здесь соревнуются 66 клубов, разделенных на 33 игровые пары. В каждой паре - по два поединка. Команды, по сумме двух встреч добывшие лучший результат, пройдут во второй раунд отбора Лиги конференций. Побежденные попрощаются с еврокубками минимум на год. Правило выездного гола не действует. Если суммарно будет равенство в количестве забитых голов, победитель пары определится в серии пенальти.

Хронологически первым поединком дня состоится дуэль между армянским "Ноа" и финским КуПС. В этой паре определяется соперник полтавской "Ворсклы" по второму квалификационному раунду, поэтому результат противостояния имеет практический для Украины интерес.

Также интересны еще три пары, где будут определяться соперники наших конкурентов в Таблице коэффициентов "Фейеноорда", "Хиберниана" и "Аустрии". В одной из этих пар уже известен результат первого матча: "Монс Кальпе" (Гибралтар) - "Санта-Колома" (Андорра) 1:1. Здесь определяется соперник "Хиберниана".

Итак, кроме "Ноа" – КуПС, интересны также пары:

  • "Расинг Унион" (Люксембург) 20:00 "Брейдаблик" (Исландия) (определяется соперник "Аустрии");
  • "Дрита" (Косово) 21:00 "Дечич" (Черногория) (определяется соперник "Фейеноорда").

Остальные команды и игровые пары не имеют практического значения для позиций Украины в Таблице коэффициентов. Наша страна начнет непосредственную борьбу через две недели, когда в квалификации свой первый поединок проведет "Ворскла".

Читайте такжеЗа всеми перипетиями борьбы в Таблице коэффициентов можно следить в профильном телеграм-канале. Доступно по ссылке >>>

Список матчей игрового дня с указанием времени стартового свистка:

Первый поединок - с интересом для Украины. Сегодня - базовый день первых матчей квалификации нового турнира УЕФА - изображение 1

Первый поединок - с интересом для Украины. Сегодня - базовый день первых матчей квалификации нового турнира УЕФА - изображение 2

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