ЛК. Первый квалификационный раунд. Ворскла ждет победителя армяно-финской пары, Ткачук и Дедечко в игре

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 66 команд, разделенных на 33 игровые пары. В каждой паре – по два матча. Победители противостояний выйдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками минимум на год.

Правило выездного гола не действует, поэтому в случае суммарного равенства в количестве голов победитель противостояния определится в серии пенальти. Ответные матчи – через неделю.

07.07.2021

"Ноа" (Армения) - КуПС (Финляндия) 1:0

Гол: Попович 77 (автогол)

Это пара, в которой определяется ближайший еврокубковый соперник "Ворсклы" (во втором раунде квалификации ЛК). Сразу после жребия преимущество в паре отдавали финнам, но армяне доказали, что зря – они победили в первом поединке.

Полную игру за победителей отыграл украинец Денис Дедечко.

"Лиепая" (Латвия) - "Штруга" (Северная Македония) 1:1

Голы: Додо 33 - Исени 90+3

За "Лиепаю" забил бразилец со знакомым нам прозвищем Додо. А целый матч в полузащите отыграл украинец Юрий Ткачук. Однако победить хозяева не смогли: "Штруга" спаслась на 90+3-й минуте.

"Силекс" (Северная Македония) - "Петрокуб" (Молдова) 1:1

Голы: Додевски 5 - Платица 45

Здесь тоже боевая ничья – но уже без драматической развязки. Возможно, драма будет в ответном матче?!

"Интер" (Турку, Финляндия) - "Академия Пушкаша" (Венгрия)

Голы:

"Судува" (Литва) - "Валмиера" (Латвия)

Голы:

"Даугава" (Латвия) - КІ Клаксвик (Фарерские острова)

Голы:

"Сант Хулия" (Андорра) - "Гзіра" (Мальта)

Голы:

"Хонка" (Финляндия) - NSI Рунавик (Фарерские острова)

Голы:

"Левадия" (Эстония) - "Сент-Джозеф" (Гибралтар)

Голы:

"Жилина" (Словакия) - "Дила" (Грузия)

Голы:

"Дандолк" (Ирландия) - "Ньютаун" (Уэльс)

Голы:

"Милсами" (Молдова) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)

Голы:

"Расинг" (Люксембург) - "Брейдаблик" (Исландия)

Голы:

"Гленторан" (Северная Ирландия) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс)

Голы:

"Шкупи" (Северная Македония) - "Ллапи" (Косово)

Голы:

"Хафнарфьордюр" (Исландия) - "Слайго Роверс" (Ирландия)

Голы:

"Фехервар" (Венгрия) - "Арарат" (Армения)

Голы:

"Домжале" (Словения) - "Свифт Эсперанж" (Люксембург)

Голы:

"Бала Таун" (Уэльс) - "Ларне" (Северная Ирландия)

Голы:

"Эуропа" (Гибралтар) - "Спирис" (Литва)

Голы:

"Пайде" (Эстония) - "Сласк" (Польша)

Голы:

"Биркиркара" (Мальта) - "Ла Фиорита" (Сан-Марино)

Голы:

"Дрита" (Косово) - "Дедич" (Черногория)

Голы:

"Партизани" (Албания) - "Сфынтул Георге" (Молдова)

Голы:

"Вележ" (Босния и Герцеговина) - "Коулрейн" (Северная Ирландия)

Голы:

"Сутьеска" (Черногория) - "Гагра" (Грузия)

Голы:

"Марибор" (Словения) - "Урарту" (Армения)

Голы:

"Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Динамо" (Батуми, Грузия)

Голы:

"Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Влажния" (Албания)

Голы:

"Стьярнан" (Исландия) - "Богемианс" (Ирландия)

Голы:

06.07.2021

"Моста" (Мальта) - "Спартак" (Транва, Словакия) 3:2

Голы: Эмеме 23, Файлла 27 (пен.), Нсумо 35 - Твардик 45 (пен.), Микович 79

Словаки вовремя спохватились, хотя полностью исправить положение не сумели. Придется дома наверстывать упущенное.

"Монс Кальпе" (Гибралтар) - "Санта-Колома" (Андорра) 1:1

Голы: Эрнандес 81 - Пуэрто 39

В этой паре определяется соперник "Хиберниана" из Шотландии, конкурирующей с Украиной в Таблице коэффициентов. Пока равновесие.

"Подгорица" (Черногория) - "Лачи" (Албания) 1:0

Гол: Вуйович 57 (пен.)

Судьбу первой серии решил гол с пенальти. Албанцы чеерз неделю попытаются реализовать себя лучше.