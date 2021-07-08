ЛК. Первый квалификационный раунд. Ворскла ждет победителя армяно-финской пары, Ткачук и Дедечко в игре
Результаты первых матче
УЕФА
Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 66 команд, разделенных на 33 игровые пары. В каждой паре – по два матча. Победители противостояний выйдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками минимум на год.
Правило выездного гола не действует, поэтому в случае суммарного равенства в количестве голов победитель противостояния определится в серии пенальти. Ответные матчи – через неделю.
- "Ноа" (Армения) - КуПС (Финляндия) 1:0
Гол: Попович 77 (автогол)
Это пара, в которой определяется ближайший еврокубковый соперник "Ворсклы" (во втором раунде квалификации ЛК). Сразу после жребия преимущество в паре отдавали финнам, но армяне доказали, что зря – они победили в первом поединке.
Полную игру за победителей отыграл украинец Денис Дедечко.
"Лиепая" (Латвия) - "Штруга" (Северная Македония) 1:1
Голы: Додо 33 - Исени 90+3
За "Лиепаю" забил бразилец со знакомым нам прозвищем Додо. А целый матч в полузащите отыграл украинец Юрий Ткачук. Однако победить хозяева не смогли: "Штруга" спаслась на 90+3-й минуте.
"Силекс" (Северная Македония) - "Петрокуб" (Молдова) 1:1
Голы: Додевски 5 - Платица 45
Здесь тоже боевая ничья – но уже без драматической развязки. Возможно, драма будет в ответном матче?!
"Интер" (Турку, Финляндия) - "Академия Пушкаша" (Венгрия)
Голы:
"Судува" (Литва) - "Валмиера" (Латвия)
Голы:
"Даугава" (Латвия) - КІ Клаксвик (Фарерские острова)
Голы:
"Сант Хулия" (Андорра) - "Гзіра" (Мальта)
Голы:
"Хонка" (Финляндия) - NSI Рунавик (Фарерские острова)
Голы:
"Левадия" (Эстония) - "Сент-Джозеф" (Гибралтар)
Голы:
"Жилина" (Словакия) - "Дила" (Грузия)
Голы:
"Дандолк" (Ирландия) - "Ньютаун" (Уэльс)
Голы:
"Милсами" (Молдова) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)
Голы:
"Расинг" (Люксембург) - "Брейдаблик" (Исландия)
Голы:
"Гленторан" (Северная Ирландия) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс)
Голы:
"Шкупи" (Северная Македония) - "Ллапи" (Косово)
Голы:
"Хафнарфьордюр" (Исландия) - "Слайго Роверс" (Ирландия)
Голы:
"Фехервар" (Венгрия) - "Арарат" (Армения)
Голы:
"Домжале" (Словения) - "Свифт Эсперанж" (Люксембург)
Голы:
"Бала Таун" (Уэльс) - "Ларне" (Северная Ирландия)
Голы:
"Эуропа" (Гибралтар) - "Спирис" (Литва)
Голы:
"Пайде" (Эстония) - "Сласк" (Польша)
Голы:
"Биркиркара" (Мальта) - "Ла Фиорита" (Сан-Марино)
Голы:
"Дрита" (Косово) - "Дедич" (Черногория)
Голы:
"Партизани" (Албания) - "Сфынтул Георге" (Молдова)
Голы:
"Вележ" (Босния и Герцеговина) - "Коулрейн" (Северная Ирландия)
Голы:
"Сутьеска" (Черногория) - "Гагра" (Грузия)
Голы:
"Марибор" (Словения) - "Урарту" (Армения)
Голы:
"Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Динамо" (Батуми, Грузия)
Голы:
"Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Влажния" (Албания)
Голы:
"Стьярнан" (Исландия) - "Богемианс" (Ирландия)
Голы:
"Моста" (Мальта) - "Спартак" (Транва, Словакия) 3:2
Голы: Эмеме 23, Файлла 27 (пен.), Нсумо 35 - Твардик 45 (пен.), Микович 79
Словаки вовремя спохватились, хотя полностью исправить положение не сумели. Придется дома наверстывать упущенное.
- "Монс Кальпе" (Гибралтар) - "Санта-Колома" (Андорра) 1:1
Голы: Эрнандес 81 - Пуэрто 39
В этой паре определяется соперник "Хиберниана" из Шотландии, конкурирующей с Украиной в Таблице коэффициентов. Пока равновесие.
"Подгорица" (Черногория) - "Лачи" (Албания) 1:0
Гол: Вуйович 57 (пен.)
Судьбу первой серии решил гол с пенальти. Албанцы чеерз неделю попытаются реализовать себя лучше.
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