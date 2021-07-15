ЛК. Первый квалификационный раунд. Фехервар Петряка вылетает

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 66 команд, разделенных на 33 игровые пары. В каждой паре – по два матча. Победители противостояний вышли во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие прощаются с еврокубками минимум на год.

Правило выездного гола не действует, поэтому в случае суммарного равенства в количестве голов победитель противостояния определялся в серии пенальти.

Базовый день матчей – 15-е июля. Но один матч состоялся 13-го июля.

15.07.2021

"Арарат" (Армения) - "Фехервар" (Венгрия) 2:0 (первый матч - 1:1)

Голы: Побулич 33, Силе 85

Провал представителя Венгрии. "Фехервар" – довольно статусная как для такой стадии турнира команда, но против "Арарата" она оказалась бессильна. Не помог и Иван Петряк, который отыграл девяносто минут.

"Штруга" (Северная Македония) - "Лиепая" (Латвия) ... (первый матч - 1:1)

Голы:

"Гагра" (Грузия) - "Сутьеска" (Черногория) ... (первый матч - 0:1)

Голы:

КуПС (Финляндия) - "Ноа" (Армения) ... (первый матч - 0:1)

Голы:

"Вальмиера" (Латвия) - "Судува" (Литва) ... (первый матч - 1:2)

Голы:

"Урарту" (Армения) - "Марибор" (Словения) ... (первый матч - 0:1)

Голы:

"Кауно" (Литва) - "Эуропа" (Гибралтар) ... (первый матч - 0:0)

Голы:

"Динамо" (Батуми, Грузия) - "Тре Пенне" (Сан-Марино) ... (первый матч - 4:0)

Голы:

"Сент-Джозеф" (Гибралтар) - "Левадия" (Эстония) ... (первый матч - 1:3)

Голы:

"Санта-Колома" (Андорра) - "Монс Кальпе" (Гибралтар) ... (первый матч - 1:1)

Голы:

"Сфынтул Георге" (Молдова) - "Партизани" (Албания) ... (первый матч - 2:5)

Голы:

"Слайго Роверс" (Ирландия) - "Хафнарфьордюр" (Исландия) ... (первый матч - 0:1)

Голы:

"Петрокуб" (Молдова) - "Силекс" (Северная Македония) ... (первый матч - 1:1)

Голы:

"Дила" (Грузия) - "Жилина" (Словакия) ... (первый матч - 1:5)

Голы:

NSI Рунавик (Фарерские острова) - "Хонка" (Финляндия) ... (первый матч - 0:0)

Голы:

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Гленторан" (Северная Ирландия) ... (первый матч - 1:1)

Голы:

"Лачи" (Албания) - "Подгорица" (Черногория) ... (первый матч - 0:1)

Голы:

"Ллапи" (Косово) - "Шкупи" (Северная Македония) ... (первый матч - 0:2)

Голы:

"Академия Пушкаша" (Венгрия) - "Интер" (Турку, Финляндия) ... (первый матч - 1:1)

Голы:

"Гзира" (Мальта) - "Сант-Хулия" (Андорра) ... (первый матч - 0:0)

Голы:

"Свифт Эсперанж" (Люксембург) - "Домжале" (Словения) ... (первый матч - 0:1)

Голы:

"Ларн" (Северная Ирландия) - "Бала Таун" (Уэльс) ... (первый матч - 1:0)

Голы:

"Ла Фиорита" (Сан-Марино) - "Биркиркара" (Мальта) ... (первый матч - 0:1)

Голы:

"Дечич" (Черногория) - "Дрита" (Косово) ... (первый матч - 1:2)

Голы:

"Спартак" (Трнава, Словакия) - "Моста" (Мальта) ... (первый матч - 2:3)

Голы:

"Богемианс" (Ирландия) - "Стьярнан" (Исландия) ... (первый матч - 1:1)

Голы:

"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "Милсами" (Молдова) ... (первый матч - 0:0)

Голы:

"Шлёнск" (Польша) - "Пайде" (Эстония) ... (первый матч - 2:1)

Голы:

"Коулрейн" (Северная Ирландия) - "Вележ" (Босния и Герцеговина) ... (первый матч - 1:2)

Голы:

КИ Клаксвик (Фарерские острова) - "Даугава" (Латвия) ... (первый матч - 3:2)

Голы:

"Влажния" (Албания) - "Широкий Бриег" (Босния и Герцеговина) ... (первый матч - 1:3)

Голы:

"Брейдаблик" (Исландия) - "Расинг" (Люксембург) ... (первый матч - 3:2)

Голы:

13.07.2021

"Ньютаун" (Уэльс) - "Дандолк" (Ирландия) 0:1 (первый матч - 0:4)

Гол: Даффи 52

Без интриги. Интрига здесь умерла сразу после первого матча. Второй только подтвердил более высокий класс представителя Ирландии. Уэльс – первая страна, которая потеряла в сезоне еврокубкового представителя.