ЛК. Первый квалификационный раунд. Фехервар Петряка вылетает
Обзор ответных матчей
Фото - ФК Фехервар, автор невідомий
Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 66 команд, разделенных на 33 игровые пары. В каждой паре – по два матча. Победители противостояний вышли во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие прощаются с еврокубками минимум на год.
Правило выездного гола не действует, поэтому в случае суммарного равенства в количестве голов победитель противостояния определялся в серии пенальти.
Базовый день матчей – 15-е июля. Но один матч состоялся 13-го июля.
"Арарат" (Армения) - "Фехервар" (Венгрия) 2:0 (первый матч - 1:1)
Голы: Побулич 33, Силе 85
Провал представителя Венгрии. "Фехервар" – довольно статусная как для такой стадии турнира команда, но против "Арарата" она оказалась бессильна. Не помог и Иван Петряк, который отыграл девяносто минут.
"Штруга" (Северная Македония) - "Лиепая" (Латвия) ... (первый матч - 1:1)
Голы:
"Гагра" (Грузия) - "Сутьеска" (Черногория) ... (первый матч - 0:1)
Голы:
КуПС (Финляндия) - "Ноа" (Армения) ... (первый матч - 0:1)
Голы:
"Вальмиера" (Латвия) - "Судува" (Литва) ... (первый матч - 1:2)
Голы:
"Урарту" (Армения) - "Марибор" (Словения) ... (первый матч - 0:1)
Голы:
"Кауно" (Литва) - "Эуропа" (Гибралтар) ... (первый матч - 0:0)
Голы:
"Динамо" (Батуми, Грузия) - "Тре Пенне" (Сан-Марино) ... (первый матч - 4:0)
Голы:
"Сент-Джозеф" (Гибралтар) - "Левадия" (Эстония) ... (первый матч - 1:3)
Голы:
"Санта-Колома" (Андорра) - "Монс Кальпе" (Гибралтар) ... (первый матч - 1:1)
Голы:
"Сфынтул Георге" (Молдова) - "Партизани" (Албания) ... (первый матч - 2:5)
Голы:
"Слайго Роверс" (Ирландия) - "Хафнарфьордюр" (Исландия) ... (первый матч - 0:1)
Голы:
"Петрокуб" (Молдова) - "Силекс" (Северная Македония) ... (первый матч - 1:1)
Голы:
"Дила" (Грузия) - "Жилина" (Словакия) ... (первый матч - 1:5)
Голы:
NSI Рунавик (Фарерские острова) - "Хонка" (Финляндия) ... (первый матч - 0:0)
Голы:
"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Гленторан" (Северная Ирландия) ... (первый матч - 1:1)
Голы:
"Лачи" (Албания) - "Подгорица" (Черногория) ... (первый матч - 0:1)
Голы:
"Ллапи" (Косово) - "Шкупи" (Северная Македония) ... (первый матч - 0:2)
Голы:
"Академия Пушкаша" (Венгрия) - "Интер" (Турку, Финляндия) ... (первый матч - 1:1)
Голы:
"Гзира" (Мальта) - "Сант-Хулия" (Андорра) ... (первый матч - 0:0)
Голы:
"Свифт Эсперанж" (Люксембург) - "Домжале" (Словения) ... (первый матч - 0:1)
Голы:
"Ларн" (Северная Ирландия) - "Бала Таун" (Уэльс) ... (первый матч - 1:0)
Голы:
"Ла Фиорита" (Сан-Марино) - "Биркиркара" (Мальта) ... (первый матч - 0:1)
Голы:
"Дечич" (Черногория) - "Дрита" (Косово) ... (первый матч - 1:2)
Голы:
"Спартак" (Трнава, Словакия) - "Моста" (Мальта) ... (первый матч - 2:3)
Голы:
"Богемианс" (Ирландия) - "Стьярнан" (Исландия) ... (первый матч - 1:1)
Голы:
"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "Милсами" (Молдова) ... (первый матч - 0:0)
Голы:
"Шлёнск" (Польша) - "Пайде" (Эстония) ... (первый матч - 2:1)
Голы:
"Коулрейн" (Северная Ирландия) - "Вележ" (Босния и Герцеговина) ... (первый матч - 1:2)
Голы:
КИ Клаксвик (Фарерские острова) - "Даугава" (Латвия) ... (первый матч - 3:2)
Голы:
"Влажния" (Албания) - "Широкий Бриег" (Босния и Герцеговина) ... (первый матч - 1:3)
Голы:
"Брейдаблик" (Исландия) - "Расинг" (Люксембург) ... (первый матч - 3:2)
Голы:
"Ньютаун" (Уэльс) - "Дандолк" (Ирландия) 0:1 (первый матч - 0:4)
Гол: Даффи 52
Без интриги. Интрига здесь умерла сразу после первого матча. Второй только подтвердил более высокий класс представителя Ирландии. Уэльс – первая страна, которая потеряла в сезоне еврокубкового представителя.
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