Ворскла едет в Финляндию. Определился первый соперник полтавчан по Лиге конференций
КуПС без особых проблем прошел армянский Ноа
instagram.com/kups1923
Сегодня состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда новосозданного турнира от УЕФА – Лиги конференций.
В одном из этих поединков соревновались и потенциальные соперники полтавской "
В Финляндии местный "КуПС" принимал армянский "Ноа".
В первом матче в Ереване армянская команда выиграла со счетом 1:0, однако в ответном поединке ничего не смогла поделать с напором горячих финских парней.
"КуПС" забил 4 гола уже в первом тайме, а после перерыва добавил еще один.
Итоговый счет 5:0 говорит о тотальном превосходстве финнов. Таким образом, именно с "КуПС" и будет соперничать "Ворскла".
Отметим, что матчи второго раунда запланированы на 22 и 29 июля. Важно также заметить, что первый матч подопечные Юрия Максимова проведут на выезде.
"КуПС" (Финляндия) - "Ноа" (Армения) 5:0
Первый матч – 0:1
Голы: Ниссила (13), Кирильо (24), Удо (36), Узочокву (39), Рангель (90)
Популярное сейчас
- Яремчук договорился с Бенфикой по личному контракту
- Конте, Фонсека и Гаттузо остаются без работы. Итоговая таблица тренерских трансферов топ-5 лиг
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- ЛК. Первый квалификационный раунд. Фехервар Петряка вылетает
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО
- С чувством выполненного долга. Ярмоленко, Безус и Сидорчук с женами отдыхают в Черногории