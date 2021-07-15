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Ворскла едет в Финляндию. Определился первый соперник полтавчан по Лиге конференций

Лига конференций
(2 голосов)

КуПС без особых проблем прошел армянский Ноа

Ворскла едет в Финляндию. Определился первый соперник полтавчан по Лиге конференций

instagram.com/kups1923

Новина українською

Сегодня состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда новосозданного турнира от УЕФА – Лиги конференций.

В одном из этих поединков соревновались и потенциальные соперники полтавской "Ворсклы", которая стартует со 2-го квалифай раунда.

В Финляндии местный "КуПС" принимал армянский "Ноа".

В первом матче в Ереване армянская команда выиграла со счетом 1:0, однако в ответном поединке ничего не смогла поделать с напором горячих финских парней.

"КуПС" забил 4 гола уже в первом тайме, а после перерыва добавил еще один.

Итоговый счет 5:0 говорит о тотальном превосходстве финнов. Таким образом, именно с "КуПС" и будет соперничать "Ворскла".

Отметим, что матчи второго раунда запланированы на 22 и 29 июля. Важно также заметить, что первый матч подопечные Юрия Максимова проведут на выезде.

"КуПС" (Финляндия) - "Ноа" (Армения) 5:0

Первый матч – 0:1

Голы: Ниссила (13), Кирильо (24), Удо (36), Узочокву (39), Рангель (90)

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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
15.07.2021 в 21:00
Ворскла может не пройти этот гранд.Форца Ворскла!Ну где же еще форвард и вингеры зарубежные???
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