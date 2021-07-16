Ворскла - КуПС и другие. Сформированы все пары второго квалификационного раунда Лиги конференций
Много команд и матчей
Фото - uefa.com / автор неизвестен
Завершился первый этап отбора Лиги конференций – сформировались все пары второго раунда квалификации. На этом этапе квалификация будет разделена на два пути – путь Чемпионов и Основной путь.
Здесь соревнуются 108 команд, разделенных на 54 игровых противостояния.
Путь чемпионов:
- "Теута" (ALB) - "Интер Эскальдес" (AND);
- "Рига" (LVA) - "Шкендия" (MKD);
- "Динамо" Тбилиси (GEO) - "Маккаби" Хайфа (ISR);
- "Будучность" Подгорица (MNE) - "Торсхавн" (FRO);
- "Линфилд" (NIR) - "Борац" Баня-Лука (BIH);
- "Шахтер" Солигорск (BLR) - "Фола" (LUX);
- "Фольгоре" (SMR) - "Хибернианс" (MLT);
- "Приштина" (KOS) - "Коннас-Ки" (WAL);
- "Валюр" (ISL) - "Буде/Глимт" (NOR).
Основной путь:
- КуПС (FIN) - "Ворскла" (UKR);
- ФКСБ (ROU) - "Шахтер" (KAZ);
- "Арда" (BUL) - "Хапоэль" Беэр-Шева (ISR);
- "Аполлон" (CYP) - "Жилина" (SVK);
- "Чукарички" (SRB) - "Сумгаит" (AZE);
- "Сутьеска" (MNE) - "Маккаби" Тель-Авив (ISR);
- "Астана" (KAZ) - "Арис" (GRE);
- "Петрокуб" (MDA) - "Сивасспор" (TUR);
- АЕЛ (CYP) - "Влазния" (ALB);
- "Сочи" (RUS) - "Кешля" (AZE);
- "Эльфсборг" (SWE) - "Милсами" (MDA);
- РФШ (LVA) - "Пушкаш-Академия" (HUN);
- "Динамо" Батуми (GEO) - БАТЭ (BLR);
- "Партизан" (SRB) - ДАК-1904 (SVK);
- "Дандолк" (IRL) - "Левадия" (EST);
- Гзира Юнайтед" (MLT) - "Риека" (CRO);
- "Виктория" (CZE) - "Динамо" Брест (BLR);
- "Кауно Жальгирис" (LTU) - ТНС (WAL);
- "Домжале" (SVN) - "Хонка" (FIN);
- ЦСКА София (BUL) - "Лиепая" (LVA);
- "Шкупи" (MKD) - "Санта-Клара" (POR);
- "Хиберниан" (SCO) - "Санта-Колома" (AND);
- "Ларн" (NIR) - "Орхус" (DEN);
- "Гент" (BEL) - "Волеренга" (NOR);
- "Дюделанж" (LUX) - "Богемиан" (IRL);
- "Вележ" (BIH) - АЕК (GRE);
- "Карабах" (AZE) - "Ашдод" (ISR);
- "Локомотив" (BUL) - "Словацко" (CZE);
- "Арарат" (ARM) - "Шленск" (POL);
- "Университатя" (ROU) - "Лячи" (ALB);
- "Дрита" (KOS) - "Фейеноорд" (NED);
- "Базель" (SUI) - "Партизани" (ALB);
- "Погонь" (POL) - "Осиек" (CRO);
- "Аустрия" (AUT) - "Брейдаблик" (ISL);
- "Олимпия" (SVN) - "Биркиркара" (MLT);
- "Хаммарбю" (SWE) - "Марибор" (SVN);
- "Мольде" (NOR) - "Серветт" (SUI);
- "Уйпешт" (HUN) - "Вадуц" (LIE);
- "Судува" (LTU) - "Ракув" (POL);
- "Спартак" Трнава (SVK) - "Сепси" (ROU);
- "Хабнарфьордюр" (ISL) - "Русенборг" (NOR);
- "Копенгаген" (DEN) - "Торпедо" Жодино (BLR);
- "Паневежис" (LTU) - "Войводина" (SRB);
- "Хайдук" (CRO) - "Тобол" (KAZ);
- "Абердин" (SCO) - "Хэкен" (SWE).
Базовые дни матчей – 22-го и 29-го июля.
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