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Ворскла - КуПС и другие. Сформированы все пары второго квалификационного раунда Лиги конференций

Лига конференций
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Много команд и матчей

Ворскла - КуПС и другие. Сформированы все пары второго квалификационного раунда Лиги конференций

Фото - uefa.com / автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Завершился первый этап отбора Лиги конференций – сформировались все пары второго раунда квалификации. На этом этапе квалификация будет разделена на два пути – путь Чемпионов и Основной путь.

Здесь соревнуются 108 команд, разделенных на 54 игровых противостояния.

Путь чемпионов:

  • "Теута" (ALB) - "Интер Эскальдес" (AND);
  • "Рига" (LVA) - "Шкендия" (MKD);
  • "Динамо" Тбилиси (GEO) - "Маккаби" Хайфа (ISR);
  • "Будучность" Подгорица (MNE) - "Торсхавн" (FRO);
  • "Линфилд" (NIR) - "Борац" Баня-Лука (BIH);
  • "Шахтер" Солигорск (BLR) - "Фола" (LUX);
  • "Фольгоре" (SMR) - "Хибернианс" (MLT);
  • "Приштина" (KOS) - "Коннас-Ки" (WAL);
  • "Валюр" (ISL) - "Буде/Глимт" (NOR).

Основной путь:

  • КуПС (FIN) - "Ворскла" (UKR);
  • ФКСБ (ROU) - "Шахтер" (KAZ);
  • "Арда" (BUL) - "Хапоэль" Беэр-Шева (ISR);
  • "Аполлон" (CYP) - "Жилина" (SVK);
  • "Чукарички" (SRB) - "Сумгаит" (AZE);
  • "Сутьеска" (MNE) - "Маккаби" Тель-Авив (ISR);
  • "Астана" (KAZ) - "Арис" (GRE);
  • "Петрокуб" (MDA) - "Сивасспор" (TUR);
  • АЕЛ (CYP) - "Влазния" (ALB);
  • "Сочи" (RUS) - "Кешля" (AZE);
  • "Эльфсборг" (SWE) - "Милсами" (MDA);
  • РФШ (LVA) - "Пушкаш-Академия" (HUN);
  • "Динамо" Батуми (GEO) - БАТЭ (BLR);
  • "Партизан" (SRB) - ДАК-1904 (SVK);
  • "Дандолк" (IRL) - "Левадия" (EST);
  • Гзира Юнайтед" (MLT) - "Риека" (CRO);
  • "Виктория" (CZE) - "Динамо" Брест (BLR);
  • "Кауно Жальгирис" (LTU) - ТНС (WAL);
  • "Домжале" (SVN) - "Хонка" (FIN);
  • ЦСКА София (BUL) - "Лиепая" (LVA);
  • "Шкупи" (MKD) - "Санта-Клара" (POR);
  • "Хиберниан" (SCO) - "Санта-Колома" (AND);
  • "Ларн" (NIR) - "Орхус" (DEN);
  • "Гент" (BEL) - "Волеренга" (NOR);
  • "Дюделанж" (LUX) - "Богемиан" (IRL);
  • "Вележ" (BIH) - АЕК (GRE);
  • "Карабах" (AZE) - "Ашдод" (ISR);
  • "Локомотив" (BUL) - "Словацко" (CZE);
  • "Арарат" (ARM) - "Шленск" (POL);
  • "Университатя" (ROU) - "Лячи" (ALB);
  • "Дрита" (KOS) - "Фейеноорд" (NED);
  • "Базель" (SUI) - "Партизани" (ALB);
  • "Погонь" (POL) - "Осиек" (CRO);
  • "Аустрия" (AUT) - "Брейдаблик" (ISL);
  • "Олимпия" (SVN) - "Биркиркара" (MLT);
  • "Хаммарбю" (SWE) - "Марибор" (SVN);
  • "Мольде" (NOR) - "Серветт" (SUI);
  • "Уйпешт" (HUN) - "Вадуц" (LIE);
  • "Судува" (LTU) - "Ракув" (POL);
  • "Спартак" Трнава (SVK) - "Сепси" (ROU);
  • "Хабнарфьордюр" (ISL) - "Русенборг" (NOR);
  • "Копенгаген" (DEN) - "Торпедо" Жодино (BLR);
  • "Паневежис" (LTU) - "Войводина" (SRB);
  • "Хайдук" (CRO) - "Тобол" (KAZ);
  • "Абердин" (SCO) - "Хэкен" (SWE).

Базовые дни матчей – 22-го и 29-го июля.

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В статье: Лига конференций
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